Ottimo exploit delle ginnaste Gold dell’Olimpia

Si è svolta a Torino questo fine settimana la seconda e ultima tappa del Campionato Individuale Gold Junior-Senior, difficilissimo circuito rivolto alle ginnaste dai 12 anni in su.

Nella categoria Junior 2 Annie Desandré si conferma campionessa di giornata e di campionato, sbaragliando la concorrenza con una gara pulita e lineare. Questo oro le dà diritto all’accesso diretto ai Campionati Italiani che si terranno a Padova a dicembre. Inoltre conquista il gradino più alto del podio anche a trave e volteggio ed è seconda a parallele. Pur restando tesserata per l'Olimpia Aosta da settembre Annie frequenta l'Accademia di Civitavecchia, dove alterna gli allenamenti allo studio.

Nella categoria Senior 1 Claire Savoye - terza nella scorsa prova - ha condotto una gara un po’ sotto tono a causa di un piccolo infortunio alla caviglia, ma è riuscita comunque a conquistare un ottimo 4° posto di giornata e di campionato e il pass alla trave e al corpo libero per il Ripescaggio Nazionale di novembre a Civitavecchia.

Infine la veterana Senior 2 Fatima Rosset torna dopo 2 anni in pedana sui 4 attrezzi, conquistando grazie alla sua tenacia e esperienza il 4° posto in classifica e il pass all-around per il Ripescaggio Nazionale. Ottiene inoltre l'argento alle parallele e un bel bronzo al corpo libero.

Soddisfatte le allenatrici federali Claudia Iacona e Federica Vinante pronte a tornare in palestra in vista dei prossimi appuntamenti.