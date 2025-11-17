Fatima Rosset si aggiudica l’accesso alla Finale Nazionale Gold

Ottimo l’exploit di Fatima Rosset, categoria Senior 2, che si è qualificata per i Campionati Italiani nella classifica all around. Fatima ha condotto sui quattro attrezzi una gara pulita e controllata, gestendo bene l’ansia e le aspettative. Nonostante qualche piccolo errore ha guadagnato tre punti in più rispetto alla fase regionale e conquistato il 10° posto su quasi settanta concorrenti da tutt’Italia.

Nella categoria Senior 1 Claire Savoye, che gareggiava a trave e corpo libero, ha svolto una prova un po' sottotono a causa di un infortunio avuto nella prima tappa regionale di ottobre e non recuperato del tutto. Purtroppo quindi per lei nessun pass per la finale di dicembre.

Questa competizione è stata anche l’occasione di riincontrare l’ex ginnasta Olimpia Sofia Chiumello, che ha gareggiato brillantemente nella stessa categoria di Fatima per i colori del Gal Lissone. Inoltre erano presenti fra il pubblico la compagna di squadra Annie Désandré, già qualificata alla finale, che da quest’anno si allena all’Accademia di Civitavecchia, e l’ex compagna Nicole Sammartino, trasferitasi a Roma per ragioni di studio, ora in forze come allenatrice alla società Vertigo.

Le ragazze sono state accompagnate in campo dal tecnico Andrea Dondeynaz a causa di problemi imprevisti che hanno impedito la trasferta alle allenatrici Claudia Iacona e Federica Vinante.