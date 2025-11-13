Savoye e Rosset a Civitavecchia per la semifinale Gold Nazionale

Ci saranno due ginnaste dell’Olimpia all’importante fase di “Ripescaggio Nazionale Gold” che si terrà questo fine settimana a Civitavecchia. Si tratta di una fase di selezione del Campionato Individuale Gold che stabilirà quali fra le migliori ginnaste Junior e Senior d’Italia competeranno nella finale di dicembre.

Fatima Rosset affronterà i quattro attrezzi olimpici nella categoria Senior 2 e Claire Savoye gareggerà a trave e corpo libero nella categoria Senior 1. La loro compagna di squadra Annie Desandré si era invece aggiudicata, con la vittoria regionale, l’accesso diretto ai Campionati Italiani.

Le due valdostane saranno accompagnate in campo gara dal tecnico Andrea Dondeynaz.