La Gym Aosta conquista vittorie e podi alla finale nazionale Ginnastica in Festa 2025 - Winter Edition di Rimini

A Rimini dal 5 al 8 Dicembre si sta svolgendo la finale nazionale della Ginnastica in Festa 2025 - Winter Edition, gara di Ginnastica Ritmica, cui hanno partecipato numerose ginnaste della Gym Aosta, guidate nelle loro performance dalle allenatrici Giorgia Castagnera, Valentina Lampis, Hélène Porliod, Giorgia Righi e Alessia Toscano.

Veramente ottimi i risultati, con numerose vittorie e podi conquistati sia al singolo attrezzo sia alla somma degli esercizi nella classifica alla round, risultati per di più ottenuti in classi che sovente superavano le 100 partecipanti; le ginnaste sono state suddivise in categorie che partendo dalla più titolata LE comprendevano le LD, LC, LB e LA.

LE:

Grande vittoria nella categoria più alta, la LE Open, per la Squadra Gym (Alice Lucia, Marta Framarin, Miryam Sahbani, Aurora Scarpone, Martina Crisopulli, Emilie Marcellan), che si afferma su altre 17 squadre con 68.300

Bella prestazione fra le 55 LE Senior 2 per Miryam Sahbani, 2° nell’all around (ma è 1a alla palla e 1° alle clavette e 8° al cerchio), seguita sul podio al 3° posto da Aurora Scarpone con 1° posizione alla palla e 1° al nastro e con Arianna Cossu, 28°, 21° al cerchio e 17° alla palla

Fra le LE Junior 2 vince alla grande Martina Crisopulli (1° alla palla e 2° alle clavette) seguita al 6° posto da Marta Framarin che va a medaglia con entrambi gli attrezzi, 3a alla fune e 3° al cerchio e da Emilie Marcellan, 25a, 8° al nastro e 9° al cerchio.

Nelle LE Junior 1 Sara Sebastiani è 30°, 14° al cerchio e 26° alla palla.

Fra le LE Allieve 1 Alice Lucia è 2° all’all around ma è 1° al corpo libero e 2° alla fune

LD:

Squadra Allieve LD (Anita Molinaro, Emanuela Ciobanu, Ludovica Lucia, Viola Di Francesco), ottiene il 4° punteggio mancando di poco il podio

La Squadra LD Open (Swami Giovinazzo, Sara Mammoliti Mochet, Sara Sebastiani, Arianna Cossu) è in 21° posizione

Fra le 81 Senior 2 LD tre medaglie anche per Claudia Matteotti, 2° all’all around ma è bravissima 1° alla palla e 2° alla fune, seguita al 41° posto da Sara Mammoliti-Mochet, 12° alla fune e 15°alle clavette

Sofia Falcicchio è 13a fra le 82 Senior 1 LD, 6° alla palla e 14° alle clavette.

Nelle LD Junior 1 Elisa Bottari è 11°, ottenendo un 2° posto alla palla e un 5° al nastro

Nelle Allieve 5° fascia Ilenia Molinaro è 6° all’all around, ma va a medaglia al nastro, 3°, ed è 1° alla palla

Nelle LD Allieve 4 Viola Di Francesco è 9°, ma va a medaglia alla fune con 2° posto e 6° alle clavette.

Nelle 83 LD Allieve 3 Emanuela Ciobanu vince alla grande, risultando inoltre 1° al cerchio e 1° alla palla ottenendo un fantastico tris di medaglie d’oro, seguita in 11° posizione da Gaia Nebiolo, 4° alla palla e 7° al cerchio

Fra LD Allieve 2 Anita Molinaro è 29°, 4° alla fune ma si rifà al nastro piazzandosi 3°

LC:

Nelle ben 107 squadre LC Open Giulia Chuc, Arianna Riva, Sofia Falcicchio, Alessia Bordet, Maya Marcoz, con 46.375 si piazza al 35° posto

Fra le Senior 2 LC1 Hélène Genola è 15a all’all around ma sfiora il podio alla palla piazzandosi 4° ed è 15° al cerchio

Nelle numerosissime LC Allieve 5° fascia (134) bel podio al 3° posto per Swami Giovinazzo, che vince al cerchio e alla palla, ottenendo un bellissimo tris di medaglie in una categoria affollatissima.

Nelle LC1 Allieve 1 Evelyn Amoroso si piazza al 16° posto, 17 punteggio al corpo libero e 6° alla fune

Fra le Allieve 3 Ludovica Lucia è 22°, 5° alle clavette e conquista il 3° posto al nastro

Nelle Allieve 4 Aline Graiani è 9°, con medaglia al 3° posto nel cerchio e 5° alla palla, seguita da Candice Grosjacques al 23° posto, 7° alla palla e un bel 1° posto al nastro.

Lunedì 8 dicembre hanno gareggiato la squadra delle giovanissime LB Allieve, ultimo impegno per le ginnaste della Gym Aosta che hanno brillantemente partecipato a questa competizione ottenendo importati risultati.