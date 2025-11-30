Ginnastica AF: Ottima prova per le ginnaste dell’Olimpia Aosta nella manifestazione di Biella

L’Olimpia Aosta ha inaugurato la stagione con una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni nella manifestazione di Biella, dove le giovani ginnaste hanno mostrato concentrazione, grinta e una sorprendente maturità nel loro primo appuntamento stagionale. Per molte di loro si trattava del debutto assoluto nel torneo promozionale TopGym dedicato alla ginnastica artistica, ma in pedana sono salite con determinazione Aurora Budau, Ariel Ducret, Alexie Comé, Giada Lovison, Denise Berthod, Melissa Costa, Noelie Radaele e Alessia Craciun, tutte protagoniste di un esordio davvero molto convincente.

Il quartetto ha affrontato con entusiasmo i quattro attrezzi della gara — volteggio, minitrampolino, trave e corpo libero — mettendo in mostra una preparazione solida e una crescita tecnica che conferma il buon lavoro svolto in palestra negli ultimi mesi. Qualche fisiologico errore, comprensibile alla prima uscita, non ha minimamente intaccato la qualità complessiva della loro prova: anzi, le ragazze hanno reagito con grande carattere, dimostrando di avere voglia, testa e quella brillantezza che fa la differenza nelle competizioni giovanili.

Nelle prove del livello SuperGym è toccato invece ad Ariel Giovinazzo, Camilla Cosentino, Caroline Maiaroli e Cecilia Landini, chiamate a confrontarsi su un programma ancora più completo: volteggio, parallele, trave, corpo libero e minitrampolino. Anche qui le risposte sono state eccellenti, con esercizi puliti, buona sicurezza nell’esecuzione e una presenza in pedana che dimostra quanto il percorso intrapreso stia portando risultati concreti. Per tutte loro la gara ha rappresentato una conferma di maturazione sportiva e un segnale forte in vista dei prossimi impegni.

Camilla Cosentino, Ariel Giovinazzo, Caroline Maiaroli, Marie-Joelle Cappelletti Sressi, Luce Pavan, Cecilia Landini

Spazio poi alla valutazione L1, dove Luce Pavan e Marie Joelle Cappelletti Sressi si sono misurate su ben cinque attrezzi: volteggio, parallele, trave, corpo libero e cinghietti. Anche in questo caso il bilancio è stato ampiamente positivo. Le due ginnaste hanno presentato esercizi ben strutturati, lavorati con attenzione e portati a termine con determinazione, dimostrando una preparazione tecnica sempre più solida. Qualche sbavatura non ha oscurato la buona qualità della loro prestazione complessiva, che rappresenta un passaggio importante nel loro percorso di crescita.

A seguire da bordo pedana e a sostenere la squadra c’erano le tecniche Nathasha Pellissier, Deasy Macrì, Federica Vinante e l’aiuto Joana Koceku, protagoniste silenziose ma fondamentali di una giornata che ha confermato la coesione del gruppo e la qualità del lavoro svolto in palestra. Un appuntamento intenso, positivo, che lascia intravedere una stagione ricca di soddisfazioni per l’Olimpia Aosta e per tutte le sue giovani ginnaste.