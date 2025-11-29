Tante ginnaste Olimpia grandi e piccole in campo a Biella per il Top Gym

Dietro Aurora Budau, Melissa Costa, Ariel Ducret, Giada Lovison, Alessia Craciun, Denise Berthod, Noélie Radaele e Alexie Comé, davanti Camilla Cosentino, Ariel Giovinazzo, Caroline Maiaroli, Marie-Joelle Cappelletti Sressi, Luce Pavan e Cecilia Landini

Saranno quattordici le ginnaste dell’Olimpia impegnate domenica a Biella nella gara promozionale Top Gym, appuntamento che metterà alla prova le atlete su corpo libero, volteggio, minitrampolino, trave e parallele.

A scendere in campo saranno le più giovani del gruppo, nate tra il 2017 e il 2018: Camilla Cosentino, Ariel Giovinazzo, Caroline Maiaroli, Marie-Joelle Cappelletti Sressi, Luce Pavan e Cecilia Landini. Insieme a loro si presenteranno anche le compagne più grandi, tutte alla loro prima esperienza agonistica: Aurora Budau, Melissa Costa, Ariel Ducret, Giada Lovison, Alessia Craciun, Denise Berthod, Noélie Radaele e Alexie Comé.

A seguire e sostenere la squadra durante la trasferta saranno le allenatrici Federica Vinante e Nathasha Pellissier, pronte ad accompagnare le giovani ginnaste in una giornata che sarà soprattutto un’occasione di crescita sportiva e di entusiasmo condiviso.