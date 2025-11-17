Ginnastica: Atfane Leyla brilla alla finale del Campionato Nazionale Individuale Allieve

Alba Adriatica ha ospitato la finale del Campionato Nazionale Individuale Allieve di Ginnastica Ritmica, appuntamento che ha visto protagonista la valdostana Leyla Atfane.

Cresciuta agonisticamente alla Gym Aosta, la giovane atleta ha poi proseguito il suo percorso alla Ritmica Piemonte e alla S.A.R. Ritmica Gimnasia di Rovigo, società per cui è attualmente tesserata.

Con una prova di grande qualità, Leyla ha totalizzato 60.533 punti, distinguendosi in particolare alla palla con un punteggio di 20.553, quarto miglior risultato assoluto. Alle clavette ha ottenuto 21.200 e al nastro 18.800, piazzandosi al sesto posto nella classifica generale di una gara vinta da Vasilina Cherniavskyi della S. Giorgio Desio.

Il risultato rappresenta un traguardo di assoluto rilievo in ambito nazionale, raramente raggiunto da ginnaste valdostane. Un piazzamento che premia i sacrifici, l’impegno e le numerose trasferte affrontate fuori Valle, confermando la crescita tecnica e agonistica di Leyla Atfane e la sua capacità di competere ai massimi livelli della ginnastica ritmica italiana.