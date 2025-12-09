“Ginnastica in festa” a Rimini: ottimi piazzamenti nazionali per il Club des Sports

Conclusa la Winter Edition di “Ginnastica in festa”, evento ormai consolidato che si svolge a Rimini e che raduna le migliori ginnaste d’Italia. Per il Club des Sports, altre due giornate in pedana, per le ultime gare di ginnastica ritmica.

Prima esibizione a livello nazionale per Indira Rama, che nelle Senior 1 (LB2) ha conquistato la dodicesima posizione in classifica generale, ottenendo 17,250 punti nella gara vinta da Giada Spotti (Rho Cornaredo; 19,100). La portacolori del Club des Sports ha inoltre sfiorato il podio al termine dell’esercizio al cerchio, terminando quarta; settimo posto invece alle clavette. Nella stessa gara anche Chiara Feder, settima al cerchio, ottava alla palla e quindicesima nella generale (15,850).

Nelle Junior 2 (LC2) 55° posto in classifica generale per Matilde Lo Verso, 21° alle clavette e 42° al cerchio. Alessia Fratini ha gareggiato nelle Senior 2 (LC2) concludendo al 45° posto, ottenuto con la 21° prestazione al cerchio e la 22° alla palla.

Nelle Senior 2 (LC1) Panasie Barailler si è piazzata al 32° posto assoluto, dopo aver chiuso diciassettesima al cerchio e ventiduesima alle clavette. Nelle Senior 1 invece, 77° Chloé Demarin; 50a al cerchio e 32° alle clavette. Martina Ziggiotto ha concluso 57° alla palla e 41° alle clavette tra le Allieve 5 (LB1), mentre nelle Allieve 4 (LB1) prima finale nazionale per Elena Pennisi, settima alle clavette e 33° alla palla.