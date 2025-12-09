Le Allieve del Club des Sports trionfano a Rimini: successo nel Torneo Winter Club LD di ginnastica ritmica

È ancora una volta Rimini a ospitare il gran finale di stagione della Federazione Ginnastica Italiana. In questi giorni nelle palestre della Riviera si sta svolgendo “Ginnastica in festa”, evento nazionale che raduna migliaia e migliaia di giovani promesse da tutta Italia. Il Club des Sports nelle prime due giornate è partito decisamente bene, con una vittoria di squadra e tanti podi anche a livello individuale.

Il programma gare del Club des Sports si è aperto subito con un successo, arrivato nel Torneo Winter Club LD. Le Allieve Celeste Ciurca, Alessia Masoaro, Bianca Camaschella e Melissa Mastroianni si sono imposte con 57,400 punti, a precedere Marila (56,800) e Raffaello Motto (56,150).

Nella prova LE Allieve, seconda posizione per il Club des Sports di MariaPaola Rigo, Anna Gusulfino e Angelica Brunetti, capaci di realizzare 61,900 punti e chiudere alle spalle di Etherea (62,275) e davanti a Auxilium (59,550).

Nella categoria Open, settima posizione per la formazione composta da Elenoire Ollier Chaissan, Nicoletta Moro, Anna Cairo, Sofia Bevilacqua ed Emilie Avallone. Hanno totalizzato 64,900 punti nella gara vinta da Gym Aosta (68,300).

Subito dopo le gare a squadre, sono iniziati i confronti individuali del livello LE. Nelle Allieve 5 si è messa in grande evidenza MariaPaola Rigo, che ha terminato al secondo posto nella classifica generale (27,625) dietro ad Aurora Stirpe (Etherea; 28,425) e davanti ad Anna Rusconi (Padova; 27,150), grazie al terzo posto alle clavette e al sesto al cerchio. Nella stessa gara, quarta Anna Gusulfino (26,625) che ha conquistato il secondo posto al cerchio e il nono alla palla, mentre Angelica Brunetti si è piazzata decima in classifica generale (25,450), con la quinta prestazione al cerchio e la nona alla palla.

Club des Sports sul podio anche nelle Junior 2. Nicoletta Moro si è piazzata seconda al cerchio e terza alle clavette, terminando quinta in classifica generale con 25,825 punti, nella gara vinta da Martina Crisopulli (Gym Aosta; 28,150).

Nelle Senior 2, sempre del livello LE, seconda posizione alle clavette per Emilie Avallone, quarta nella generale (26,600) vinta da Giorgia Fortugno (Ritmica Kolbe; 27,400). Sesta posizione per Sofia Bevilacqua (26,000) che ha chiuso terza al cerchio e quinta alla palla. Nelle Junior 1, 18° posto per Viola Ottobon (23,250) che si è piazzata sesta alle clavette.

Sabato 6 dicembre hanno invece gareggiato le ginnaste del livello LD. Decimo posto tra le Allieve 3 per Elenoire Ollier Chaissan (23,100) nella prova vinta da Emanuela Ciobanu (Gym Aosta; 26,050). Ollier Chaissan ha ottenuto la quinta prestazione al cerchio e la quindicesima alla palla.

Nelle Allieve 4, quinto punteggio alla palla e undicesimo alle clavette per Nicole Cassarino, che ha terminato undicesima nella generale con 21,475 punti. A vincere è stata Sonny Menegotto della Butterfly (22,650).

Quattro le ginnaste del Club des Sports impegnate nella gara Allieve 5, andata a Sofia Tenconi (Tirrenia; 23,925). Decima Melissa Mastroianni (22,825; quinta alla palla), quattordicesima Celeste Ciurca (23,700) brava a chiudere seconda al cerchio, poi 26a Alessia Masoaro (23,325; sesta al nastro) e 61a Bianca Camaschella (20,950; 27a alle clavette).