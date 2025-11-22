Ginnastiva F: Nove giovani ginnaste dell’Olimpia al Campionato Individuale Silver

Questa domenica la palestra di Biella parlerà un po’ valdostano, Piero. Ben nove giovanissime ginnaste dell’Olimpia Aosta saranno infatti impegnate nella terza prova del Campionato Individuale Silver, una tappa importante per misurarsi, crescere e — perché no — prendersi qualche soddisfazione.

A seguirle e a tenerle “in asse” ci sarà l’allenatrice Federica Vinante, punto di riferimento di un gruppo affiatato e in costante crescita. In gara vedremo Viola Malgaroli (2016), Elodie Joux (2015), Sthacy Gonzalez (2015), Cécile Di Fresco (2015), Stéphanie Centoz (2014), Adele Malgaroli (2014), Clio Nicoletta (2014), Alice Coutandin (2014) e Cloe Tampieri (2014). Un blocco compatto, con un mix di emozione, esperienza e voglia di dimostrare quanto lavoro c’è dietro ogni singolo gesto.

Le nove atlete si confronteranno sui quattro attrezzi classici della femminile: corpo libero, parallele, trave e volteggio. Sarà una giornata intensa, di quelle che insegnano tanto, soprattutto alle atlete più giovani che stanno iniziando a farsi le ossa nel mondo delle competizioni federali.

L’Olimpia arriva all’appuntamento con entusiasmo: non solo perché il gruppo è numeroso, ma anche perché questo tipo di gare rappresenta un momento decisivo del percorso di crescita sportiva. E chissà che da Biella non arrivino anche risultati interessanti.

In ogni caso, per queste ragazze la vera vittoria è già scendere in pedana con grinta, concentrazione e il sorriso di chi sa di aver dato tutto in allenamento.

ShB

Foto: Clio Nicoletta, Cloe Tampieri, Alice Coutandin, Sthacy Gonzalez, Stéphanie Centoz, Cécile Di Fresco, Adele Malgaroli, Viola Malgaroli e Elodie Joux