Buona prova per le ginnaste Olimpia al Campionato Individuale Silver

Fine settimana ricco di emozioni per le ginnaste dell’Olimpia Aosta, impegnate nella seconda prova del Campionato Individuale Silver nelle categorie LA Avanzato, LB Avanzato e LC Base.

Sabato sono scese in pedana nella categoria LC Base Sthacy Gonzalez, Alice Coutandin e Cloe Tampieri. Per tutte e tre era il debutto in questo livello: l’emozione ha portato a qualche errore, ma le ginnaste hanno comunque ottenuto buoni risultati, piazzandosi rispettivamente quinta, sesta e settima. Da segnalare il primo posto di Sthacy a corpo libero e i terzi posti di Cloe e Alice a parallele e volteggio

Domenica hanno gareggiato nella categoria LA Avanzato Viola Malgaroli, Adele Malgaroli, Clio Nicoletta, Stéphanie Centoz e Cécile Di Fresco. Adele e Clio hanno condotto un’ottima prova conquistando rispettivamente la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo, grazie a esercizi precisi e ben eseguiti. Cécile ha chiuso al quinto posto, Stéphanie al sesto e Viola all’ottavo, nelle rispettive fasce d’età, tutte comunque soddisfatte per aver portato in gara per la prima volta l’esercizio alle parallele.

Per il livello LB Avanzato, è scesa in pedana Elodie Joux che, nonostante un po’ di emozione, ha concluso la gara con un buon decimo posto.

A guidare le ginnaste in campo gara, le tecniche Manuela Tripodi e Federica Vinante.

Foto 2: Adele Malgaroli, seconda, e Clio Nicoletta, terza

Foto 3: Viola Malgaroli e Elodie Joux

Foto 4: Cécile Di Fresco, seconda da sinistra

Foto 5: Stéphanie Centoz, seconda da sinistra