I giovanissimi dell’Olimpia maschile a un pelo dal podio negli individuali Silver

Podi sfiorati a ripetizione per i giovani allievi dell’Olimpia Aosta, impegnati questa domenica a Torino nella seconda prova del Campionato Individuale Silver LB, accompagnati dall’allenatore Andrea Dondeynaz.

Nella categoria Allievi 1 Stefano Sorbara (2016) arriva infatti 4º pari merito a 25 centesimi dal 3º. Fra gli allievi 2 (classe 2015) Ethienne Chenal è 4º e Sebastien Rosaire 5º, rispettivamente a soli 5 e 10 centesimi dal 3º classificato. In entrambe le categorie hanno gareggiato una quindicina di ginnasti di Piemonte e Valle d’Aosta.