Godioz e Pascarella (Ritmica Piemonte) sfiorano il podio alla finale del Campionato Nazionale Individuale Gold

Ad Ancona, l’1 e 2 Novembre 2025 si svolta la fase finale del Campionato Nazionale Individuale Gold Junior/Senior di Ginnastica Ritmica, che ha visto la partecipazione di due ginnaste valdostane in forza alla Ritmica Piemonte, guidate dalle tecniche Manuela Bertolone e Ludmilla Volkova.

Di grande rilievo i risultati, le due ginnaste hanno sfiorato il podio fornendo comunque prestazioni elevate.

Fra Junior 1, categoria vinta da Cassano Flavia della Ginnastica Ritmica Iris con 94.549, Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte) nonostante due perdite di attrezzo alle clavette e al cerchio si è piazzata al 5° posto con 92.401 (Cerchio 21.600, Palla 24.117, Clavette 22.767, Nastro 23.917)

Nelle Junior 2, vinta da Carol Michelotti dell’Armonia d’Abruzzo con 100.150, Ginevra Pascarella dopo il rientro dai Mondiali a squadre è riuscita a tornare in forma per gli esercizi individuali piazzandosi 6° con 92.400 (Cerchio 23.217, Palla 22.733, Clavette 24.300, Nastro 22.150).

Complimenti alle due ginnaste che hanno ottenuto un livello tecnico e agonistico mai raggiunto nella storia della ginnastica valdostana!