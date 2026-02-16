Ginnastica ritmica: Alessia Fratini sfiora il podio a Candelo

Weekend di grandi emozioni e pedane infuocate per le ginnaste del Club des Sports, impegnate in una doppia trasferta piemontese tra Chivasso e Candelo per i campionati individuali Silver di ginnastica ritmica.

L'exploit di Alessia Fratini

Il risultato più brillante arriva dalla prova LC2 disputata domenica 15 febbraio a Candelo. Alessia Fratini ha sfiorato il podio per un soffio, conquistando un ottimo quarto posto assoluto. Con un punteggio di 18.900, l’atleta valdostana si è inserita ai vertici di una classifica molto corta, vinta da Sophie Rizzo (Piemonte Ginnastica, 20.325), seguita da Carlotta De Vita (19.100) e Sveva Bergese (19.050). Una prestazione solida che conferma la crescita tecnica della ginnasta.

I risultati a Chivasso (LC1)

Nella giornata di sabato 14 febbraio, i riflettori si sono accesi a Chivasso per la prima prova del campionato LC1. In un contesto di alto livello e partecipazione numerosa, le portacolori del Club des Sports hanno difeso con grinta i colori valdostani:

Allieve 5: 18ª posizione per Elena Pennisi (16.175).

18ª posizione per (16.175). Senior 1: 12° posto per Aurora Bidese , che ha chiuso con 16.625 punti.

12° posto per , che ha chiuso con 16.625 punti. Senior 2: 13ª piazza per Panasie Barailler (16.625) e 22ª posizione per Chloé Demarin (14.475).

I successi di categoria sono andati a Martina Pisoni (Allieve), Nicole Guida (Senior 1) e Giorgia Maria Bonifacio (Senior 2).

Per il Club des Sports si chiude così una trasferta positiva che mette in luce la competitività delle sue ginnaste a livello interregionale.