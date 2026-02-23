Ginnastica ritmica: il Club des Sports brilla in casa a Saint-Vincent

Due giorni di grande affluenza e contenuti tecnici di rilievo al palazzetto di Saint-Vincent, dove il Club des Sports ha curato l'organizzazione della prima prova regionale di ginnastica ritmica targata Aics Silver e del settore promozionale. Un evento di dimensioni notevoli, che ha visto la valutazione di quasi 900 esercizi, confermando il momento di salute della disciplina in Valle d'Aosta.



Individuale Silver LB1

Doppietta di Chiara Feder nelle Senior 2, grazie alle vittorie al cerchio (9.275) e alla palla (7.475). Nelle Junior 1, doppio podio per Martina Zigiotto, seconda alle clavette (7.725) e terza alla palla (8.425). Nella categoria Allieva 2, Alice Brunetti ha chiuso al sesto posto sia al cerchio (9.175) sia alla palla (7.850), mentre Linda Aceto decima al cerchio (8.700) e nona alla palla (7.075).



Individuale Silver LC1

Elena Pennisi si è imposta alle clavette (9.525) e ha chiuso terza alla palla (8.925) tra le A3; nelle Senior 1 doppio successo di Aurora Bidese: 9.800 al cerchio e 8.725 alle clavette, mentre nelle Senior 2 Panasie Barailler ha vinto al cerchio (9.850) e si è piazzata seconda alle clavette (9.125). Bene anche Chloe Demarin, seconda al cerchio (8.950), alle spalle di Barailler, per poi chiudere quarta alle clavette.



Individuale Silver LC2

Tra le Senior 1 sono arrivati due successi per Matilde Lo Verso: prima al cerchio (10.375) e prima alle clavette (10.025). Nelle Senior 2 altri due successi per il Club des Sports, grazie ad Alessia Fratini che ha realizzato 10.100 al cerchio e 10.550 alla palla.



Individuale Silver LD

Nelle Allieve 2 Elenoire Ollier Chaissan ha vinto sia al cerchio (12.850), sia alla palla (10.675). Terzo posto alla palla per Sofia Orrù (9.475). Nelle A3 Nicole Cassarino ha firmato un primo posto alla palla (10.275) e un secondo alle clavette (8.875). Bene anche le Junior 1, con i successi di Alessia Masoaro al cerchio (13.850) e al nastro (12.425); Celeste Ciurca ha vinto alla fune (12.600) e terminato seconda al cerchio (13.600) e Melissa Mastroianni ha chiuso seconda alle clavette (11.075) e alla palla (10.675).



Individuale Silver LE

Tripletta del Club des Sports tra le Junior 1. Al cerchio vittoria per Angelica Brunetti (15.600), davanti a MariaPaola Rigo (15.250) e ad Anna Gusulfino (14.975). Rigo e Brunetti hanno poi firmato la doppietta alle clavette, con i punteggi di 14.125 e 13.425. Anna Gusulfino ha inoltre conquistato il primo posto alla palla (12.250).



Nelle Junior 2, doppia vittoria di Viola Ottobon al cerchio (13.375) e alle clavette (11.325), con Anna Montecchi due volte seconda alle spalle della compagna di squadra. Nelle Senior 1 Nicoletta Moro ha firmato una doppietta con 12.475 al cerchio e 13.325 alle clavette; nelle Senior 2 Sofia Bevilacqua ha vinto al cerchio (14.200) e alla palla (13.300), mentre nelle Senior 3 doppio successo per Cecilia Cuaz con 14.450 al cerchio e 13.375 alle clavette.





Individuale Promozionale Basic

Nelle Allieve 1, Lisa Galluccio Della Volpe ha concluso terza con 9.050 punti, poi 6a Aurora Spanò (8.925), 7a Margot Naudin (8.900), 10a Bea Vokkri (8.800), 11a Cloe Morreale (8.700), 16a Gaia Conti (8.450), 22a Margot Epiney (7.875) e 23a Alexandra Del Giallo (7.800).

Nelle Allieve 2, Viola Crocco ha centrato il terzo posto con 9.100 punti, mentre Leila Dondeynaz ha chiuso decima con 7.825. Alla palla, secondo posto per Alice Nicco con 8.700 punti; Viola Crocco ha concluso nona (8.275), decima Claire Vierin (8.100), 11a Beatrice Bertacco (7.975) e 13a Chloe Jeanne Gobbi (7.875).



Nelle Allieve 3, Eloisie Gerard ha terminato quarta al cerchio con 8.750 punti, undicesima invece Coralie Grisorio Ourlaz con 7.550. Nella stessa categoria, ma alla palla, terza posizione per Eloisie Gerard con 8.425 punti.





Individuale Promozionale Plus

Nelle Allieve 2 (cerchio) Rebecca Stevanoni ha terminato sesta con 7.700 punti, seguita da Ludovica Bolici, settima con 7.550.

Nelle Allieve 3, sempre al cerchio, terza Matilde Mangaretto con 7.650 punti, mentre nelle Junior 1 vittoria di Alice Brunello con 7.800 punti. Secondo posto pari merito per Heidi Dondeynaz ed Elisa Muraca (7.525), con quarta Lucy Vout (6.600).

Nelle Senior 1 Noemi Cosentino ha conquistato il primo posto al cerchio con 7.450 punti. Nella prova a squadre Junior la formazione composta da Brunello, Muraca, Vout e Dondeynaz ha terminato in terza posizione.

