Ginnastica, l'Olimpia Aosta brilla a Torino: esordio nel Campionato Gold

C’è chi ha rotto il ghiaccio per la prima volta e chi ha alzato l’asticella tecnica: il weekend di Torino ha segnato un passaggio fondamentale per le giovani promesse dell’Olimpia Aosta, impegnate nel Campionato Individuale Gold Allieve, una delle competizioni più selettive della ginnastica artistica italiana.

Per le giovanissime classe 2017 Luce Pavan, Ariel Giovinazzo e Marie Joelle Cappelletti Sressi si è trattato del debutto assoluto in questo difficile campionato. Le tre atlete hanno affrontato con coraggio ed entusiasmo i quattro attrezzi previsti dal programma – volteggio, parallele, trave e corpo libero – dimostrando grande concentrazione nonostante l’emozione della prima esperienza a questo livello.

Al termine della gara, Luce ha conquistato il 18° posto, Marie Joelle il 28° e Ariel il 29°. Piazzamenti che, al di là della classifica, rappresentano un importante punto di partenza in un percorso sportivo appena iniziato ma già ricco di significato.

In pedana anche le ginnaste classe 2014 Emi Bertucci e Aurora Mileto, chiamate a confrontarsi con un programma ancora più complesso che prevedeva cinque attrezzi: volteggio, parallele, cinghietti, trave e corpo libero. Anche per loro una prova positiva – 6° posto per Autora e 7° per Emi - affrontata con determinazione e carattere, impreziosita dalla presentazione di numerosi nuovi elementi tecnici, frutto del lavoro svolto in palestra negli ultimi mesi.

La gara ha evidenziato buoni progressi, ma anche aspetti su cui continuare a lavorare in vista della seconda prova, con l’obiettivo di crescere ulteriormente sia dal punto di vista tecnico sia nella gestione dell’emozione.

Punto di riferimento fondamentale per le ginnaste in questo importante percorso di crescita sportiva e personale le tecniche Nathasha Pellissier, Claudia Iacona e Federica Vinante e l’aiuto-istruttrice Joana Koceku, che le hanno accompagnate in campo gara.