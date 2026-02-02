Ginnastica, esordio d'oro per la Gym Aosta: Pilar Domaine vince a Biella

Inizio di stagione col botto per la Gym Aosta, che ieri, domenica 1° febbraio 2026, ha brillato all’Accademia dello Sport di Biella in occasione della prima prova del Campionato Individuale Silver LC di ginnastica artistica. Le tre giovani portacolori del club, all'esordio assoluto in questa categoria, hanno monopolizzato le posizioni di vertice tra le Allieve di 3ª Fascia.

La protagonista assoluta della giornata è stata Pilar Domaine. Con una prestazione solida e precisa su tutti gli attrezzi, Pilar ha conquistato il primo posto in classifica assoluta con il punteggio di 60.900. Il suo dominio è stato netto: prima classificata nelle prove di parallele, trave e corpo libero, e un ottimo terzo posto al volteggio su un lotto di 17 agguerrite partecipanti.

Il podio di giornata si è tinto ulteriormente dei colori della Gym Aosta grazie a Gaelle Dalto, che ha centrato la terza posizione assoluta (59.959). Gaelle ha dimostrato una potenza esplosiva vincendo la gara del volteggio, completando la sua prova con il terzo tempo al corpo libero e il quinto posto sia a trave che a parallele.

Appena un gradino sotto, a conferma della forza corale della squadra, si è piazzata Sofia Arena. Il suo quarto posto assoluto (59.600) è di altissimo profilo, impreziosito da una medaglia di bronzo alle parallele e da piazzamenti di rilievo al volteggio (4ª) e al corpo libero (5ª).

Grande soddisfazione per le allenatrici Alice Politi e Serena Ramanzin, che hanno guidato le ginnaste in pedana: «È stato un esordio più che soddisfacente — commentano dalla società — le ragazze hanno brillato e dimostrato di essere competitive ai massimi livelli della categoria».

Un risultato che fa ben sperare per il prosieguo del campionato, confermando la Gym Aosta come una delle realtà più vivaci del panorama ginnico locale.