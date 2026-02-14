Ginnastica AF: Allieve dell’Olimpia pronte alla sfida del Campionato Gold

Domenica sarà una giornata importante per la Ginnastica Olimpia, che a Torino porterà in pedana le sue allieve nel Campionato Individuale Gold, uno dei contesti agonistici più selettivi del panorama nazionale giovanile.

Per le Allieve L1, nate nel 2019, si tratta di un debutto assoluto in un circuito di alto livello. Ariel Giovinazzo, Marie-Joelle Cappelletti Sressi e Luce Pavan affronteranno la loro prima esperienza agonistica importante misurandosi con volteggio, parallele, trave e corpo libero. Un banco di prova significativo, non solo dal punto di vista tecnico ma anche emotivo. A seguirle in campo ci saranno le allenatrici Nathasha Pellissier e Joana Koceku, chiamate a guidare le piccolissime in una gara che richiede concentrazione, precisione e sangue freddo.

Più esperte le Allieve L4, classe 2014, Emi Bertucci e Aurora Mileto, che si presenteranno in pedana con esercizi di elevato valore tecnico. Oltre ai quattro attrezzi olimpici, per loro anche la prova ai cinghietti, elemento che aggiunge ulteriore complessità a un programma già impegnativo. Al loro fianco la tecnica federale Federica Vinante, pronta a supportarle in una competizione che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di crescita sportiva.

Il Campionato Gold non è solo una gara: è un confronto con sé stesse e con il livello più alto della ginnastica giovanile. Per l’Olimpia sarà l’occasione di verificare il lavoro svolto in palestra e di misurare ambizioni e prospettive.

Torino attende, le pedane sono pronte: ora tocca alle allieve dimostrare che impegno, talento e passione possono fare la differenza.