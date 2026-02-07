AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TRE GINNASTE OLIMPIA IN FORZA A SOCIETÀ PIEMONTESI

Domenica, a Torino, il Campionato di Squadra di Eccellenza (programma LE avanzato) parlerà anche valdostano. In pedana ci saranno infatti tre ginnaste dell’Olimpia Ginnastica Aosta, pronte a misurarsi con il massimo livello della competizione nazionale di categoria. Non lo faranno però sotto lo scudo del leone rossonero, bensì indossando i colori di due società piemontesi.

Margot Vallet gareggerà in prestito alla Pietro Micca di Biella, dove sarà impegnata su tutti e quattro gli attrezzi, confermando un profilo di ginnasta completa e affidabile. Claire Savoye e Fatima Rosset, le più grandi del gruppo, rinforzeranno invece la Tigers Academy di Pianezza: Savoye sarà in gara a parallele, trave e corpo libero, mentre Rosset scenderà in campo alle parallele.

Una presenza significativa, che da un lato certifica la qualità del lavoro svolto dall’Olimpia Ginnastica Aosta sul piano tecnico e formativo, dall’altro evidenzia come, per competere ai massimi livelli, le atlete valdostane debbano spesso trovare spazio fuori regione. Una scelta obbligata, più che una fuga, dettata dalla necessità di confrontarsi con strutture, numeri e organici che il contesto locale fatica ancora a garantire.

In trasferta con le ginnaste anche le tecniche Claudia Iacona e Federica Vinante, a conferma di un percorso seguito passo dopo passo, dentro e fuori dalla palestra. Torino rappresenterà quindi non solo una tappa agonistica importante, ma anche un banco di prova per un movimento che continua a crescere, pur dovendo spesso appoggiarsi a realtà esterne per esprimere appieno il proprio potenziale.