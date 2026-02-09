Ginnastica artistica: pioggia di medaglie per l'Olimpia al Campionato di Eccellenza

Si è aperto nel segno del podio il percorso delle ginnaste dell’Olimpia nella prima prova del Campionato a squadre Junior/Senior LE, andata in scena a Torino. Le tre portacolori valdostane, impegnate in prestito con sodalizi piemontesi, hanno confermato l'alto livello tecnico della scuola rossonera, conquistando tutte una medaglia.

Oro per Savoye e Rosset

Le veterane del gruppo, Claire Savoye e Fatima Rosset, hanno dominato la gara vestendo i colori della Tigers Academy. La squadra ha sfruttato l'appuntamento torinese come test probante, centrando un ottimo primo posto complessivo. Una prestazione solida che dà fiducia in vista dei prossimi impegni nazionali, sotto la supervisione dei tecnici Margherita Veggiotti e Mauro Palascino.

Bronzo all'esordio per Margot Vallet

Splende anche la medaglia di Margot Vallet. La ginnasta classe 2012, al debutto nella categoria Junior, ha gareggiato con la Pietro Micca di Biella. Nonostante l'emozione della "prima" abbia portato qualche piccola incertezza all'esordio, Margot è stata protagonista di una grande reazione di carattere, completando tre attrezzi puliti e trascinando la squadra sul terzo gradino del podio.

Obiettivo Serie B

Le performance di Torino rappresentano un viatico fondamentale per le atlete seguite dalle tecniche Claudia Iacona e Federica Federica Vinante. Il prossimo grande appuntamento è già segnato in rosso sul calendario: il 27 febbraio a Modena, dove le ginnaste saranno chiamate a difendere i colori rossoneri nell'impegnativo debutto del Campionato Nazionale di Serie B.