Ginnastica AF: Buona prova delle allieve Olimpia al Campionato Individuale Silver

Si è svolta domenica a Biella la prima prova 2026 del Campionato Individuale Silver, che ha visto in gara cinque allieve dell’Olimpia Aosta, impegnate nel programma LC base sui quattro attrezzi.

A scendere in pedana per la categoria Allieve A3 sono state le più giovani del gruppo: Marta Ferina, Sthacy Gonzalez ed Elodie Joux, quest’ultima alla sua prima esperienza in questo livello. Le tre ginnaste hanno chiuso la competizione rispettivamente al 10°, 13° e 17° posto, mostrando impegno e buoni margini di miglioramento.

Noemi Guerrisi sorretta da Cloe Tampieri

Il miglior risultato di giornata per la società valdostana è arrivato dalla categoria Allieve A4, con Cloe Tampieri che ha conquistato un positivo 8° posto, frutto di una prova solida e ben gestita sui quattro attrezzi.

Sfortunata invece Noemi Guerrisi, impegnata nella categoria Allieve A5: dopo il primo attrezzo, un infortunio le ha impedito di proseguire la gara, costringendola al ritiro.

Nonostante l’imprevisto, il bilancio complessivo della giornata resta positivo. Soddisfatta l’allenatrice Federica Vinante, presente in campo con le atlete, che ha sottolineato l’impegno del gruppo e l’importanza di questo primo appuntamento stagionale come banco di prova in vista dei prossimi impegni del Campionato Individuale Silver.