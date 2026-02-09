Ginnastica Ritmica: Alessia Masoaro detta legge a Chivasso nella prima di LD

Domenica di sorrisi e medaglie per la ginnastica ritmica valdostana. Sulla pedana di Chivasso, in occasione della prima prova del Campionato individuale LD, il Club des Sports ha messo in mostra i propri talenti, portando a casa un successo di prestigio e diversi piazzamenti di rilievo.

Il trionfo di Alessia Masoaro

La copertina della giornata è tutta per Alessia Masoaro. Nella categoria Junior 1, la ginnasta del Club des Sports ha sfoderato una prestazione solida e precisa, conquistando il gradino più alto del podio con un totale di 22.575 punti. Masoaro è riuscita a mettersi alle spalle la concorrenza agguerrita di Chiara Maggio (Carignano, 22.200) e Sara Mongiano (Pianezza, 21.900). Nella stessa categoria, buona prova corale per il club con il 7° posto di Celeste Ciurca (21.050) e il 13° di Melissa Mastroianni (19.550).



Tra le Allieve 4, gara caratterizzata da distacchi minimi, Elenoire Ollier Chaissan ha sfiorato il colpaccio. Con il punteggio di 21.325, la portacolori del Club des Sports ha chiuso in quarta posizione, a pochissima distanza dal podio occupato da Eleonora Vernetti (Pianezza), Ludovica Lucia (Gym Aosta) e Cecilia Fossà (Echidna). A completare il quadro dei risultati per il sodalizio valdostano sono arrivate la nona posizione di Nicole Cassarino (19.575) e la quindicesima di Charlène Scarlatta (18.050).

Un esordio stagionale che conferma la crescita tecnica del vivaio e l'ottimo stato di forma delle ginnaste in vista dei prossimi appuntamenti regionali e interregionali.