Ginnastica ritmica: il Club des Sports riparte con il botto, vittorie per Brunetti e Ottobon

Ieri, domenica 1 febbraio prima prova del campionato individuale LE di ginnastica ritmica, disputata a Saluzzo. Nelle Junior 1 successo di Angelica Brunetti (Club des Sports) che ha totalizzato 28.850 punti, realizzando anche le due migliori prestazioni al cerchio (14.400) e alle clavette (14.450). Ha preceduto Erika Bertello (Carignano; 26.125) e Chiara Bonora (Concordia; 25.700). Sesta MariaPaola Rigo (24.900) e settima Anna Gusulfino (24.875).

Altra vittoria del Club des Sports nelle Junior 2, grazie alla prestazione di Viola Ottobon che ha realizzato 24.400 punti. Alle sue spalle Sara Sebastiani (Gym Aosta; 23.225) e Tea Ferrua (Ginnastica Melodia; 19.550). Quinta Anna Montecchi (19.150).

Nelle Senior 3, quarta posizione per la ginnasta del Club des Sports Cecilia Cuaz (24.000), nella prova vinta da Beatrice Mandrile (Cuneo Ginnastica, 25.850). Nelle Senior 2, sesto posto per Sofia Bevilacqua (24.875) nella gara vinta da Miryam Sahbani (Elegantia; 27.625). Nelle Senior 1 settima Nicoletta Moro (Club des Sports; 24.575); davanti a tutte Emilie Marcellan (Elegantia; 27.375).

Sabato, a Candelo, la prima prova del campionato di specialità Gold sempre di ginnastica ritmica. In una gara di altissimo livello, Ilaria Bertoncin si è piazzata ottava alla palla (19.750) e decima alle clavette (19.150). Ai vertici delle classifiche Senior 2 Alessandra Bellone (Concordia; 24.150) ed Elisa Lika (Eurogymnica Torino; 26.100).