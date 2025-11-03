A Vezza D'Alba vincono Amanda Girasole e Matilda lazzaro (Gym Aosta)

A Vezza D'Alba (Cuneo) il 2 Novembre ha avuto luogo la 3^ Prova Regionale del Campionato Individuale LB1di Ginnastica Ritmica, che ha visto la partecipazione di 6 giovanissime ginnaste della Gym Aosta, guidate dalle tecniche Maya Marcoz e Giorgia Righi.

Questi i risultati.

Allieve 1° fascia:

Vince Amanda Girasole salendo sul gradino più alto del podio con 18.700 (Fune 9.400, Corpo Libero 9.300), seguita al 2° posto da Jada Lodi con 17.550 (Corpo Libero 9.250, Palla 8.300) e al 3° da Sara Maria Balia (Cerchio 8.050, Corpo Libero 9.100 per un totale di 17.150), con ottima 4° Noomi Liporace, 16.800 (Clavette 8.300, Corpo Libero 8.500) che completa un fantastico poker vincente su 19 partecipanti.

Allieve 2° fascia:

Vince anche Matilda Lazzaro brillando con 17.650 (Corpo Libero 9.200, Cerchio 8.450), seguita a un ottimo 3° posto da Francesca Lucia Raso con 17.150 (Fune 8.200, Clavette 8.950), completando così i podi della Gym.

Questi brillanti risultati fanno così ben sperare per le prossime finali nazionali.