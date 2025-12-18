Ginnastica Artistica: Rosset e Desandré volano alla finale nazionale Gold di Padova

La determinazione che vince sulla sfortuna. È questa la storia che accompagna le due giovani promesse dell'Olimpia Aosta, Fatima Rosset e Annie Desandré, che questo fine settimana rappresenteranno la Valle d'Aosta alla finale dei Campionati Nazionali Gold di Ginnastica Artistica a Padova.

La qualificazione, già di per sé un risultato prestigioso, assume un valore simbolico ancora più forte se si considera che entrambe le atlete hanno dovuto superare infortuni che avrebbero scoraggiato chiunque con meno grinta. La loro presenza a Padova è la dimostrazione che la ginnastica è per loro una vera e propria ragione di vita.

Il programma della competizione prevede un weekend intenso: venerdì e sabato si terranno le fasi eliminatorie, dove Fatima e Annie gareggeranno su tutti e quattro gli attrezzi. L'obiettivo è staccare il pass per la superfinale di domenica, a cui accederanno solo le otto migliori ginnaste per ogni attrezzo e categoria.

A sostenerle a bordo campo ci saranno le tecniche Federica Vinante e Claudia Iacona, pronte a guidare le loro atlete in questa sfida che mette in mostra il meglio della ginnastica italiana. La comunità sportiva valdostana si stringe attorno alle sue campionesse, in attesa di un risultato che potrebbe tingersi d'oro.