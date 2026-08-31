Equitazione: Brusson riabbraccia l'Endurance con un grande successo

Si è conclusa con un bilancio pienamente positivo la tappa del Campionato Endurance Valle d'Aosta denominata "Krœmerthal Endurance", Brusson, presso la splendida cornice del Foyer du Ski de Fond. Dopo diversi anni di assenza, la disciplina dell'endurance è tornata così protagonista in Val d'Ayas grazie al meticoloso lavoro organizzativo del Circolo Ippico San Maurizio, con il patrocinio del Comune di Brusson e la preziosa collaborazione della FISE Valle d'Aosta.

Una splendida giornata di sole ha accompagnato cavalieri e cavalli lungo i suggestivi percorsi tracciati tra i boschi e i paesaggi alpini che caratterizzano la vallata. I tracciati hanno offerto il refrigerio ideale anche nelle ore più calde della giornata, confermando la scelta di Brusson come cornice perfetta per questa complessa disciplina equestre. Alla partenza delle gare, scattate a partire dalle 9.00 del mattino, era presente anche il Presidente della delegazione regionale Valle d’Aosta, Luca D’Oria, giunto appositamente da Torino per non mancare all’importante appuntamento che ha visto gareggiare binomi valdostani, piemontesi e lombardi.

Le categorie Debuttanti e Debuttanti Under 14 si sono confrontate sull'impegnativo percorso di 20,5 km, mentre le categorie CEN A e CEN A Under 14 si sono sfidate sulla distanza dei 41 km. Le categorie maggiori, CEN B e CEN B/R Under 14, hanno invece affrontato il tracciato più lungo da 82,5 km articolato lungo il suggestivo percorso del Krœmerthal, l'antica 'valle dei mercanti' che storicamente collegava la Val d'Ayas ai colli alpini verso la Svizzera e l'Europa centrale.

"Il ritorno dell'endurance a Brusson dopo anni di assenza è stato reso possibile da un grande lavoro di squadra e di comunità – hanno commentato Elena Menaldino e Franco Pitti, del Circolo Ippico San Maurizio, organizzatori dell'evento –. Un grazie va a tutti coloro che hanno preso parte alla gara e al gran lavoro dei numerosi volontari che, con il loro impegno lungo il percorso e nell'area di gara, hanno permesso la buona riuscita della manifestazione, così come ai giudici di gara, ai veterinari e al folto pubblico presente".

Particolarmente brillante è stata la prova dei giovani binomi valdostani, capaci di mettersi in luce nella kermesse sportiva conquistando ottimi podi e il prestigioso riconoscimento del Best Condition. Nella categoria CEN B, l’unico binomio valdostano in gara è stato quello composto da Letizia Bruno Crema (CISM) su Dracarys (VDA), che con una condotta di gara impeccabile ha centrato un meritatissimo primo posto. Nella CEN A si è imposto Simone Baldi su Farid El Grin (CISM), conquistando anche la Best Condition, seguito al secondo posto da Costanza Garbetta su Tashunka Witka. Tra i giovani dell'Under 14 CEN A spicca la vittoria di Camilla Commod su Afrodite By Opera (CISM), anch'essa premiata con la Best Condition.

La giornata di gara era stata opportunamente anticipata, nella giornata di sabato 29 agosto verso le 15.30, da un momento di profonda commozione per l'intera comunità locale: il primo Memorial Dino Caserio. La manifestazione è stata dedicata alla memoria di Dino, scomparso nel 2023 e storicamente legato a Brusson e al mondo dei cavalli. Per decenni apprezzato da tutti come 'l'uomo delle carrozze', Dino ha accompagnato generazioni di turisti e residenti, diventando una figura iconica per il paese. In suo ricordo si è tenuta una gara amatoriale di carrozze con 11 equipaggi impegnati in un avvincente percorso derby con ostacoli, chiudendo il weekend all'insegna dell'amicizia e dello sport.