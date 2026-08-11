Equitazione: Brusson torna ad ospitare l'Endurance, in scena la “Krœmerthal Endurance”

Domenica 30 agosto l'Endurance equestre torna in Valle d'Aosta con la “Krœmerthal Endurance”, tappa del Campionato Regionale organizzata dal Circolo Ippico San Maurizio con il patrocinio del Comune di Brusson e in collaborazione con la FISE Valle d'Aosta.
La manifestazione si svolgerà presso il Foyer du Ski de Fond e sfrutterà i boschi e le strade poderali della vallata per offrire condizioni climatiche idonee al benessere degli animali.
Il nome dell'evento richiama l'antica denominazione medievale della Val d’Ayas come “valle dei mercanti”, storicamente rotta strategica di transito verso la Svizzera sotto la gestione dei Signori di Challant.
La competizione prevede tracciati tecnici differenziati per lunghezza in base alle categorie: 20,5 km per i Debuttanti, 41 km per la CEN A e 82,5 km per la CEN B.
Il programma prenderà il via sabato 29 agosto con l'apertura della segreteria alle 17:00, per poi proseguire domenica 30 agosto con i controlli veterinari dalle 07:00 e le prime partenze scaglionate dalle 08:00. La giornata si concluderà con le premiazioni ufficiali previste per le ore 17:30.