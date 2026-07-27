Equitazione. Correddu brilla ancora a Torgnon e si prende il Gran Premio

Nonostante un meteo incerto, caratterizzato da poche gocce di pioggia e da nuvole minacciose, il secondo fine settimana del concorso nazionale A*** di salto a ostacoli di Jumping Torgnon si è concluso con un grande successo di pubblico e di partecipanti. Il campo in sabbia bianca di Plan Morion, pur leggermente più pesante nella giornata di domenica, ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito, accogliendo ben 268 cavalli pronti a contendersi i titoli dell'ormai tradizionale appuntamento estivo valdostano.

La gara regina del weekend è stata il Gran Premio, disputato su un percorso a due manche con ostacoli a 140 centimetri. Tra i venticinque binomi al via, soltanto sette sono riusciti a chiudere la prima manche senza penalità, staccando il pass per la fase decisiva. A trionfare è stato il favorito della vigilia, il carabiniere di Legnano Francesco Correddu, che in sella ad Agrado ha fermato il cronometro sul tempo di 39 secondi e 35 centesimi, beffando per una manciata di centesimi Luca Inselvini su Cherry Pai Z, secondo in 39 secondi e 52 centesimi. Il terzo gradino del podio è andato alla migliore tra le amazzoni in gara, Vittoria Scognamiglio su Carsto Wi Ro Z, con il tempo di 43 secondi e 41 centesimi. Da segnalare il ritiro prima della seconda manche di Francesca Arioldi, a seguito di una caduta nel primo percorso.

Il sabato di gare ha regalato un momento particolarmente atteso ed emozionante con lo Special Prix Brevetti B100, dedicato a una trentina di giovani promesse dell'equitazione. La vittoria è andata alla lombarda Isabel Fontana in sella ad Alabama con il tempo di 36 secondi e 26 centesimi, seguita da Iole Braga su Arnild De Galeste, seconda in 42 secondi e 66 centesimi, e da Camilla Zanola su Costello, terza in 45 secondi e 28 centesimi.

Durante la manifestazione è stato inoltre consegnato il premio fair play intitolato a Giovanna Rabbia Piccolo, assegnato a Mario Fenocchia, presidente di giuria di Jumping Torgnon, che con questa edizione ha chiuso una lunga e prestigiosa carriera da giudice dopo aver contribuito in modo fondamentale alla crescita dell'evento.

Per quanto riguarda i colori di casa, la Valle d'Aosta festeggia la splendida affermazione di Olivia Lucia Pearl, tesserata per i Sport Ippici Valdostani. L'amazzone si è imposta nella categoria Brevetti B90 a tempo in sella a Tonie con il riscontro di 56 secondi e 18 centesimi, replicando il successo ottenuto la settimana precedente e precedendo Anna Porcellotti su Faya e Gaia Fila su Hollywood de Lassergut. Buone prestazioni anche per Giulia Grasso, quarta nella Debuttanti LB80 a fasi, e per Viola Orillier, sesta nella medesima gara.

Il ricco programma delle due giornate ha visto salire sul gradino più alto del podio numerosi altri atleti nelle varie categorie. Nella giornata di sabato si sono distinti Giovanni Consorti nella Gold C130, Francois Spinelli nella C135 a fasi, Diletta Orlandi nella Silver C115, Clara Pagelli nella Silver C120, Sophie Tola nella Silver C125, Elisa Sisto nella Debuttanti L70, Sveva Salamina nella Debuttanti LB80, Rebecca Basili nella Brevetti B90, Alice Babini nella Brevetti B105 e Fiamma Orlando nella Brevetti B110.

Le gare di domenica hanno invece incoronato Giovanni Consorti nella Gold C130 dedicata ai cavalli di sei anni, Carola Pedemonte nella Gold C135 per i cavalli di sette anni, Vittoria Zappellini nella Silver C115, Vanessa Battistelli nella Silver C120, Fiamma Orlando nella Brevetti B110, Lorenzo Lucespino nella Brevetti B105, Rebecca Basili nella Brevetti B90, Sveva Salamina nella Debuttanti LB80 e Adele Bommarito nella Debuttanti L70.

L'appuntamento con la grande equitazione a Torgnon tornerà dal 31 luglio al 2 agosto per il terzo e ultimo concorso nazionale A*** della stagione. Sono già attesi oltre 250 binomi che si sfideranno fino alla giornata di domenica, quando il Gran Premio finale assegnerà l'ambito trofeo Cervino Ski Paradise.