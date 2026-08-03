Francesco Correddu vince ancora: suo il Gran Premio finale di Jumping Torgnon (Foto)

Due settimane da assoluto protagonista, con tanti piazzamenti e il doppio successo nel Gran Premio. Francesco Correddu trionfa ancora a Torgnon, dove oggi si è conclusa l’undicesima edizione di Jumping Torgnon, concorso nazionale A3* di salto a ostacoli.

Il carabiniere di Legnano, primo già domenica scorsa, ha messo a segno una convincente doppietta, vincendo anche il Trofeo Cervino Ski Paradise, gara in due manches con un montepremi di 10.000 euro e ostacoli posti a 140 centimetri. Correddu anche oggi ha vinto in sella ad Agrado, con un percorso netto e un tempo di 37”96. Alle sue spalle due amazzoni: Sofia Rinaldi in sella a Hilton de Mereyt (38”44) e Carolina Cassina su Chacco Amicor ZM (41”30), entrambe con zero penalità.

Il premio Fair Play in memoria di Giovanna Rabbia Piccolo questa settimana è stato consegnato a Baldassarre Barovecchio, persona molto stimata dalla stessa Giovanna e fondatore della prima scuderia affiliata alla FISE in Valle d’Aosta.

GOLD C130: 1. Myrta Mariani (Lirio do Belmonte) 55"19, 2. Leonardo Facchini (Australia) 56"52, 3. Francesca Arioldi (Baltimora della Loggia) 58”95. SILVER C115 A TEMPO TAB A: 1. Rebecca Astorino (Gringo la Saudraie) 54"03, 2. Francesca Puledda (Falander T) 54"26, 3. Emily Dellagaren (Apollo Twelve) 55”22. SILVER C120 A TEMPO: 1. Samuele Tassinati (Neuchatel W) 55"44, 2. Leonardo Brancalion (Goldlady de Beaufour) 56"55, 3. Erika Bazzani (Tango) 57”14. GOLD C135 Q A TEMPO: 1. Roberto Antonio Arioldi (Condor della Loggia) 55"58, 2. Alessia Zufrinali (Kiardo) 55"90, 3. Enrico Brancalion (Chiron Obolensky) 58”39. BREVETTI B110 A TEMPO: 1. Bianca Baratto (Burberry des Terdrix) 57"17, 2. Chiara Campoleoni (Cristallo) 59"55, 3. Lorenzo Lucespino (Voyou de Mons) 64”01. BREVETTI B105 A TEMPO: 1. Alice Babini (Just Me) 53"88, 2. Gloria Danieli (Cristallo von Seeder) 56"20, 3. Matilde Fornari (Cenchacca Blue PS) 57”85. BREVETTI B100 A TEMPO: 1. Sara Gallazzi (Trust) 55"09, 2. Cassandra Viola De Siano (Boomshaka de Kala) 55"13, 3. Cristina Zucco (Capitan Sparrow) 55”46. BREVETTI B90 A TEMPO: 1. Giulia Grasso (Victor) 48"87, 2. Francesco Meola (Shaharazad) 54"89, 3. Matilde Bergantin (Mumin) 55”69. DEBUTTANTI LB80 A FASI: 1. Marika Lazzarin (Gorki Van't Kathof) 22"10, 2. Gaia Alecci (Persepouli) 22"15, 3. Sveva Salamina (Betty du Cerisier) 22”28. DEBUTTANTI L70 A FASI: 1. Martina Jolanda Petiti (My Paddy) 21"13, 2. Anita Penna (Triana) 22"23, 3. Miriam Giraudo (Pia d'Acceglio) 24”96.

Massimo Poletti, sindaco di Torgnon: «È stata la mia prima edizione, essendo in carica da poco meno di un anno, e l’ho vissuta con un pizzico di emozione. L’Amministrazione comunale ci tiene molto a questo evento, che negli anni è cresciuto costantemente, portando sempre più persone a conoscere il nostro bellissimo paese. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare agli organizzatori, in modo particolare a Stefano (Perrin, ndr), che ha creduto in questo progetto fin dall'inizio e lavorato con grande impegno per costruire ciò che oggi possiamo ammirare».

Stefano Perrin, presidente del comitato organizzatore: «Chiudiamo un’altra straordinaria edizione, con numeri eccezionali e tante scuderie ormai affezionate che non vedono l’ora di raggiungere la nostra località. Quest’anno, però, abbiamo sentito la mancanza di Giovanna (Rabbia Piccolo, ndr), ricordata con il premio Fair Play che non ha celebrato i risultati sportivi, ma ha valorizzato le persone: chi sa vivere questo evento con spirito autentico, chi sa inserirsi nel nostro territorio, condividendone i valori e contribuendo a creare quell'atmosfera speciale che rende unico il Jumping. Giovanna ha sostenuto con entusiasmo questa manifestazione. Un grazie va a tutte le persone, gli enti e le associazioni che hanno contribuito alla riuscita di Jumping Torgnon».