Endurance, Giorgia Pisano sogna gli Europei: la valdostana entra nella Long List azzurra

C'è anche la Valle d'Aosta tra le protagoniste dell'endurance internazionale. La giovane amazzone valdostana Giorgia Pisano, in sella a Zagaia dei Laghi della scuderia Equi. Libress du Mont Blanc ASD di La Salle, è stata inserita nella Long List del Team Italia in vista dei FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors 2026, in programma il prossimo 31 luglio a Jullianges, in Francia.

Per la giovane atleta valdostana si tratta di un importante riconoscimento che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e che la proietta tra i migliori talenti italiani della disciplina. L'inserimento nella Long List rappresenta infatti il penultimo passo verso la convocazione definitiva nella nazionale azzurra che prenderà parte alla rassegna continentale.

La selezione è arrivata al termine dello stage organizzato il 15 e 16 giugno al Belvedere Horses Training Centre di Civitella in Val di Chiana, appuntamento al quale hanno partecipato diciannove binomi provenienti da tutta Italia. Al termine delle prove tecniche e delle accurate visite veterinarie sono stati individuati i dieci binomi che compongono la Long List dalla quale, entro il prossimo 16 luglio, saranno scelti i cinque titolari e una riserva che difenderanno i colori azzurri nella competizione europea.

Il Campionato Europeo si disputerà sulla distanza di 120 chilometri all'interno del suggestivo Parco Naturale Regionale Livradois-Forez, nell'Alta Loira, su un percorso particolarmente impegnativo che metterà alla prova preparazione atletica, resistenza e perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere.

Grande la soddisfazione di Giorgia Pisano, che ha accolto con emozione la notizia della convocazione nella Long List.

«Essere stata scelta e inserita nella Long List per i prossimi Campionati Europei è sicuramente un altro piccolo sogno che si realizza. È un traguardo che ripaga il duro lavoro e i tanti sacrifici fatti in questi anni. Questo sport mi ha insegnato tanto, soprattutto attraverso le sconfitte: è proprio da quelle che si impara a rialzarsi e a tornare ancora più forti. Adesso non resta che aspettare, continuare a lavorare e incrociare le dita!».

Un messaggio che racconta la determinazione di una giovane atleta cresciuta con passione e sacrificio, capace di conquistare spazio in un panorama nazionale sempre più competitivo.

Durante lo stage di selezione particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti sanitari dei cavalli. Le visite veterinarie sono state effettuate da Nicola Pilati e Francesca Beccati, affiancati dal selezionatore della Nazionale Young Riders Andrea Iacchelli, sotto la supervisione del referente federale della disciplina Alessandro Salari.

La presenza di Giorgia Pisano nella Long List rappresenta anche un motivo di orgoglio per l'endurance valdostano e per la scuderia Equi. Libress du Mont Blanc ASD, che negli ultimi anni ha investito nella crescita di giovani talenti. Ora resta l'ultimo ostacolo: convincere i selezionatori nelle prossime settimane e conquistare uno dei cinque posti disponibili per vestire ufficialmente la maglia azzurra ai Campionati Europei di Francia.