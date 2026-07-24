Jumping Torgnon riparte nel segno di Francesco Correddu

Tutti di nuovo in sella a Torgnon, dove questa mattina è iniziato il secondo dei tre concorsi ippici di salto a ostacoli. Dopo il successo dello scorso fine settimana, oggi i primi binomi sono ritornati sul campo di Plan Prorion per misurarsi nei due percorsi Gold di apertura, inseriti nell'ampio programma di Jumping Torgnon A***.

La Gold C135 e la Gold C130 hanno sorriso a Francesco Correddu, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri che ha dominato le due gare con il montepremi di giornata più alto. Il cavaliere di Legnano ha montato tre cavalli e non è mai sceso dal podio.

Nella C135 ha vinto in sella ad Agrado in 56"77 e terminato terzo su Dadina (62"03). Seconda posizione per Andrea Tosca Verzè (61"20), mentre quinta è arrivata Francesca Arioldi (Daytona 500), migliore amazzone con il crono di 63"86.

Nella C130 Correddu si è nuovamente imposto, questa volta su Danubio, con il tempo di 57"88; doppio podio per François Spinelli, secondo su Coroncina (58"86) e terzo su Sandra Girl (61"71), con Francesca Arioldi quarta in sella a Baltimora della Loggia (65"03).

La giornata è poi proseguita con le Silver C120 e C115 a fasi, vinte rispettivamente da Erika Bazzani su Tango e da Maria Orsola Speranza su Merisja, e con i percorsi dedicati a Debuttanti e Brevetti.

In Valtournenche è stata un'altra piacevole giornata di Jumping Torgnon, concorso che proseguirà anche sabato 25 e domenica 26 luglio. Domani i primi binomi sono attesi in campo alle 7.30; domenica, intorno all'ora di pranzo (orario in via di definizione), è in programma la Gold in due manche, con ostacoli a 140 centimetri e un montepremi di 6.000 euro, appuntamento più importante del fine settimana.

I RISULTATI DI VENERDÌ 24 LUGLIO

Gold C135 Q sovra premio 7 anni: 1. Francesco Correddu (Agrado) 56"77; 2. Andrea Tosca Verzè (Understood) 61"20; 3. Francesco Correddu (Dadina) 62"03.

Gold C130 Q sovra premi 6 anni: 1. Francesco Correddu (Danubios) 57"88; 2. François Spinelli (Coroncina) 58"86; 3. François Spinelli (Sandra Girl) 61"71.

Silver C120 a fasi: 1. Erika Bazzani (Tango) 19"25; 2. Martina Lezzi (Qui Voila Z) 20"52; 3. Anna Peluchetti (Contero Della Caccia) 21"49.

Silver C115 a fasi: 1. Maria Orsola Speranza (Merisja) 21"27; 2. Marco Caiuli (Cadira Mancluf) 21"87; 3. Olivia Girosi (Don Mimì Di Piedimonte) 22"32.

Debuttanti L70 a fasi: 1. Adele Bommarito (Amy) 21"33; 2. Elisa Sisto (Orchid's Melanor) 23"97; 3. Tessa Gomiero (Carn Darcy Lad) 25"92.

Debuttanti LB80 a fasi: 1. Rebecca Basili (Brownie) 20"20; 2. Sveva Salamina (Betty Du Cerisier) 21"49; 3. Adele Bommarito (Amy) 21"60.

Brevetti B90 a tempo: 1. Filippo Brocchieri (Polo D'Awenne) 57"77; 2. Sofia Valentina Rossi (Dizie De Pellan) 59"11; 3. Gaia Tufano (Casper) 59"22.

Brevetti B100 a tempo: 1. Francesca Moneta (Bella Sarda) 58"05; 2. Isabel Fontana (Alabama) 62"03; 3. Nicole Furlanetto (Uranie D'Avril) 62"52.

Brevetti B105 a tempo: 1. Alice Babini (Just Me) 56"05; 2. Christine Cinelli (Hollypark Cougar) 59"27; 3. Fabio Brambilla (Meisi) 59"52.

Brevetti B110 a tempo: 1. Ludovica Genualdo (Diamant) 57"88; 2. Irene Ghisoni (Umulos) 57"95; 3. Greta Adriana Branchini (Gaia - Sarantica) 59"34.