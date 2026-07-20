A Le Rondini di Pavia il premio fair play Giovanna Piccolo (Foto)

Aria frizzante di prima mattina, sole e temperature gradevoli durante il giorno. I 260 binomi iscritti hanno trovato condizioni climatiche ideali a Torgnon, dove si è appena concluso il primo fine settimana di Jumping Torgnon, concorso nazionale A***.

Tanti cavalieri e amazzoni hanno partecipato con entusiasmo agli eventi organizzati da Torgnon Endurance, un’ottima occasione per scappare dal grande caldo delle città e della pianura. Ancora una volta elevata la partecipazione dei più giovani, i primi a voler raggiungere la Valle d’Aosta per vivere un’esperienza differente e gareggiare in quota. Al primo fine settimana di Jumping Torgnon sono stati ben 118 i cavalieri under 21 iscritti.

In tre giorni, sul campo di Plan Prorion si sono svolte una trentina di gare a ostacoli di vari livelli. Oggi l’appuntamento più atteso, il Gran Premio a due manche, con ostacoli a 135 centimetri e un montepremi di 6.000 euro.

Il grande protagonista è stato il bergamasco Filippo Codecasa (Carabinieri), due volte sul podio oggi. Si è qualificato alla seconda e decisiva manche con due cavalli, vincendo in sella a Emilio De Morgali (36,84) e terminando terzo con Joly Coeur d’Aiguilly (37,93). Seconda posizione per Edoardo Ingrà su Candy Crack G (37,93), con quarta piazza per la prima amazzone, Martina Ferrari su Chabluerino (39,43).

Sabato si sono invece svolte anche due gare Gold con un montepremi raddoppiato. Nella C130 (3.200 €) si è imposto lo stimato cavaliere milanese Luca Maria Moneta su Hop La D’honvault (33,76), alla prima presenza a Torgnon. Ha preceduto Filippo Codecasa su Millinois FZ (36,07) e Michel Di Carlo su Conthara Blu (36,65).

È invece stato Filippo Codecasa (33,39), questa volta in sella a Emilio De Morgali, a imporsi nella C135 (3.600 €). Alle sue spalle Martina Ferrari su Chabluerino (33,53) ed Edoardo Ingrà su Candy Crack G (34,20).

Anche i “Brevetti” hanno avuto il loro special Prix B100. Ha vinto Elisa Lupo (Funky Town 10) in 32,38 davanti a Lavinia Montini (Uluciene DT) in 34,26 e Julia Sara Bostrom (Joyce De Baussy) in 34,56.

Venerdì 17 luglio, senza concorsi Gold, l’attenzione si è spostata sulle due prove Silver a fasi. Nel C120 si è imposta Erika Bazzani su Tango, in 23,73, a precedere Adelaide Borra (HHS Sevenhouses) in 24,34 ed Emma Tavazzani (Erluis) in 24,77. Nella C115 primo posto per Sofia Usuelli in sella a Callucia VH Bloemenhof (24,59), davanti a Beatrice Maria Gunetti (Cara Cadenza B) in 25,64 e a Marco Galimberti (Zirocco's Tattoo V Godselbos Z) in 26,08.

La scuderia “Le Rondini” di Zerbolò (Pavia) ha ricevuto il premio fair play in memoria di Giovanna Piccolo. A ritirare il riconoscimento è stata Veronica Di Franco, che in questi giorni ha gestito 26 cavalli.

«È un contesto unico, sono undici anni che torniamo volentieri a Torgnon – dice Di Franco – si sta bene, l’organizzazione è ottima e i cavalli respirano. Questo posto è favoloso per noi che abbiamo anche una scuola endurance e possiamo passeggiare con i ragazzi in mezzo alla natura».

I PODI DI VENERDÌ 17 LUGLIO

Debuttanti L70 a fasi: 1. Caterina Mastrorosa (Toulou Lescouley) 29,19; 2. Emilia Artemisia Lotus Frezza (Sego) 30,23; 3. Rayenne Ait El Quadi (Evidence D'Elle) 34,17.

Debuttanti LB80 a fasi: 1. Ottavia Marcoz (Deesse De Moens) 26,47; 2. Giulia Grasso (Victor) 26,89; 3. Olivia Lucia Pearl (Tonie) 28,62.

Brevetti B90 a tempo: 1. Arianna Colloca (Change Of Moon) 57,09; 2. Alice De Bacco (Coraline) 57,10; 3. Olivia Lucia Pearl (Tonie) 57,58.

Brevetti B100 a tempo: 1. Costanza Salvaderi (Ardeen Lady) 55,44; 2. Carlotta Serena Riglietti (Quantas) 55,97; 3. Nicole Ventura (Diann Van'T Veller) 58,95.

Brevetti B105 a tempo: 1. Emma Mafezzoni (Orchid's Gitana) 59,49; 2. Diego Dugnani (Evita De Lacour Van Lietbeka) 61,04; 3. Elena Fanucchi (Rincoola Ingot) 62,34.

Brevetti B110 a tempo: 1. Chiara Arici (Nice 2 C) 55,24; 2. Elena Maggiani (Joe Sweet) 58,64; 3. Arianna Rosetti (Unlimited Dark) 61,69.

I PODI DI SABATO 18 LUGLIO

Debuttanti L70 a tempo: 1. Caterina Mastrorosa (Toulou Lescouley) 40,89; 2. Emilia Artemisia Lotus Frezza (Sego) 45,23; 3. Mila Castelnuovo (Capak) 46,04.

Debuttanti LB80 a tempo: 1. Ottavia Marcoz (Deesse De Moens) 62,10; 2. Azzurra Albertini (Forrest Jump) 71,67; 3. Virginia Saldarelli (Murisenghi) 78,32.

Brevetti B90 a fasi: 1. Chiara Francesca Pelati (Corallo Grigio) 28,20; 2. Olivia Lucia Pearl (Tonie) 28,97; 3. Caterina Mastrorosa (Pioggia) 29,76.

Brevetti B105 a fasi: 1. Riccardo Maffei (Honda Des Cedres) 29,02; 2. Leonardo Viani (Pandora Van Grobbenhof Z) 30,21; 3. Carlotta Serena Riglietti (Quantas) 30,76.

Brevetti B110 a fasi: 1. Emma Villa (Ociciornie) 32,04; 2. Diego Dugnani (Evita De Lacour Van Lietbeka) 32,26; 3. Carola Dell'Oca (Policor) 32,46.

Silver C125 a tempo: 1. Adelaide Borra (HHS Sevenhouses) 54,91; 2. Alice Alberghina (E. Amelusina R12) 58,18; 3. Gregorio Lino Vignanelli (Candy Liqueur) 58,92.

Silver C115 a tempo: 1. Vittoria Camille Grisi (El Capone) 50,83; 2. Chiara Arici (Nice 2 C) 55,78; 3. Arianna Rosetti (Unlimited Dark) 56,25.

Silver C120 contro il tempo: 1. Marco Galimberti (Zirocco's Tattoo V Godselbos Z) 66,76; 2. Beatrice Maria Gunetti (Cara Cadenza B) 64,29; 3. Francesca Bergamin (Galena) 68,77.

I PODI DI DOMENICA 19 LUGLIO

Gold C130 Q sovra premio 6 anni: 1. Edoardo Ingrà (Cruising 11) 62,02; 2. Cecilia Speranza (Engie De La Muse) 63,98; 3. Edoardo Ingrà (Chacallco PS) 64,24.

Silver C120 a tempo: 1. Erika Bazzani (Tango) 61,50; 2. Beatrice Maria Gunetti (Cara Cadenza B) 61,69; 3. Adelaide Borra (HHS Sevenhouses) 63,99.

Silver C115 mista a barrage consecutivo: 1. Sofia Usuelli (Callucia VH Bloemenhof Z) 26,99; 2. Vittoria Camille Grisi (El Capone) 28,86; 3. Asia Talaj (Emotion From Second Life Z) 29,03.

Brevetti B110 a tempo: 1. Federica Sala (Great Moviestar) 51,07; 2. Elena Maggiani (Joe Sweet) 51,82; 3. Beatrice Lisa (Quickly De Reve) 53,15.

Debuttanti L70 a tempo: 1. Lea Borsa (Amarena) 42,91; 2. Chiara Marcella Stassi (Vivaldi Z) 45,36; 3. Mila Castelnuovo (Capak) 45,95.

Debuttanti LB80 a tempo: 1. Giada Palama (Jòzsi) 51,32; 2. Caterina Mastrorosa (Toulou Lescouley) 53,14; 3. Giulia Grasso (Victor) 53,52.

Brevetti B90 a tempo: 1. Olivia Lucia Pearl (Tonie) 54,55; 2. Caterina Mastrorosa (Pioggia) 56,10; 3. Elisa Chiabrero (Blossom) 58,41.

Brevetti B100 a tempo: 1. Krizia Vanna (Keraldick) 56,65; 2. Cecilia Pinelli (Godfried Van Den Aard) 59,15; 3. Giorgia Fidanza (D'Orvaux Z) 59,52.

I RISULTATI DEI VALDOSTANI

Sono stati una decina i valdostani impegnati nel primo fine settimana di Jumping Torgnon. Ecco i risultati: tra le Debuttanti LB80 Giulia Grasso (Sport Ippici Valdostani) si è piazzata seconda venerdì e terza domenica, Viola Orillier (Sport Ippici Valdostani) quarta venerdì, Giada Palama (Sport Ippici Valdostani) quinta sabato e prima domenica.

Nei Brevetti B90 a fasi seconda Olivia Lucia Pearl (Sport Ippici Valdostani), che ha invece vinto nella prova a tempo.

Nella Debuttanti L70 a fasi terzo posto per Rayenne Ait El Quadi (Del Rampante), che termina quarta nella formula “a tempo”. Cora Castelnuovo (Del Rampante) si è piazzata quinta tra le Debuttanti L70 a tempo, Ottavia Marcoz (Del Rampante) ha vinto sabato tra le Debuttanti LB80 e ha chiuso al quarto posto nella replica di oggi.

La prossima settimana la località turistica valdostana ospiterà il secondo appuntamento con il salto a ostacoli. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio è in programma un altro concorso nazionale A***. I primi binomi sono attesi in campo dalle ore 8.