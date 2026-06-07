Equitazione: Avres, a Nus la gara sociale tra sport, inclusione e ricordo di Giovanna Rabbia

Non si è trattato solo di una competizione, ma di un momento di incontro vero, di quelli che restano addosso. Tra emozione e partecipazione, è stata ricordata con grande affetto la figura di Giovanna Rabbia, ideatrice del centro, già delegata regionale della FISE, che per oltre trent’anni ha dedicato energie, passione e competenza allo sviluppo dell’attività equestre in Valle d’Aosta. Un passaggio sentito, che ha dato alla giornata un valore ancora più profondo.

I protagonisti della gara hanno affrontato le prove con determinazione e sorriso, mostrando quanto il percorso fatto dentro il centro non sia solo sportivo ma anche umano. L’Avres si conferma così uno spazio in cui ciascuno può mettersi in gioco senza barriere, trovando riconoscimento, fiducia e relazioni autentiche.

Accanto ai ragazzi e alle ragazze, erano presenti operatori, genitori e amici, che hanno accompagnato l’evento con entusiasmo, trasformandolo in una vera festa collettiva di fine stagione. Un clima semplice ma carico di significato, dove ogni piccolo gesto diventava parte di qualcosa di più grande.

La giornata si è conclusa con le premiazioni, vissute con grande partecipazione emotiva. A consegnare i riconoscimenti sono stati Ornella Fosson, presidente regionale FISDIR, Monica Biscaro, da poco alla guida dell’Avres di Nus, e Alberto Piccolo, marito di Giovanna Rabbia e componente del consiglio direttivo dell’associazione.

In fondo, più che una gara, quella di Nus è stata la conferma di una cosa semplice ma spesso dimenticata: lo sport, quando è vissuto così, non seleziona ma unisce. E l’Avres continua a ricordarlo con forza.