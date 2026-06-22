Frossasco, pioggia di piazzamenti per l'endurance valdostano: Costanza Garbetta sale sul podio nella 90 km

Spedizione vincente per l'endurance della Valle d'Aosta a Frossasco, dove domenica 21 giugno si è disputata la terza tappa del Campionato Regionale. I cavalieri e le amazzoni della scuderia valdostana si sono presentati in gran numero all'appuntamento in terra piemontese, portando a casa piazzamenti di rilievo e prestazioni incoraggianti in tutte le categorie della giornata.



Il risultato più importante della giornata per la Valle d’Aosta è a firma di Costanza Garbetta. Nella categoria regina della giornata, la

impegnativa CENB sulla distanza di 90 km, Costanza ha condotto una bella in sella a Snap Dragon dei Laghi e grazie ad un'ottima intesa con il proprio cavallo, il binomio ha conquistato un fantastico terzo posto, regalando al team valdostano dell’Equi.Libres du Mont Blanc un bel podio.



Impegnativa anche la CEN B/R 80 km dove per la Valle d’Aosta arriva un altro bel piazzamento di Alessio Matte Munia su Kajmir Icaro(Cism) che chiude al 7° posto, dopo una bella gara ben controllata.



Bene i binomi valdostani anche nelle altre categorie della giornata.



Nella CEN 42 km i valdostani hanno schierato quattro binomi, che hanno superato brillantemente i severi controlli veterinari. Il treno targato Valle d'Aosta si è difeso con le unghie e con i denti in una categoria sempre molto competitiva ed affollata:



11° Danilo De Martino su Duckadam del Mejlogu (Asd Cavallo e Natura)



12° posto per Lisa Rocher in sella a Delipers (Equi.Libres du Mont Blanc)



13° posto per Chiara Rizzi insieme al fidato Jaffar (Equi.Libres du Mont Blanc)



18° posto per Michela Catozzo su Corleonis (Equi.Libres du Mont Blanc) che chiude la spedizione della 42 km con un piazzamento di tutto rispetto.



Nella debuttanti 30 km, infine, Italo Travostino ha chiuso con un 13° posto su Mombasa Bosana (Cism) e Barmasse Celine 14° su Ramses (Asd Cavallo e Natura)