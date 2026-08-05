Equitazione. Giorgia Pisano brilla a Jullianges

Prestazioni di rilievo per gli atleti azzurri dell'endurance equestre impegnati nelle gare internazionali sul suolo francese e nella tappa di campionato a Cavaglià.

L'endurance azzurro e valdostano mette a segno risultati importanti nelle competizioni del primo fine settimana di agosto. Lunedì 3 agosto, durante il "Raid des Pélerins" a Jullianges, in Francia, si sono svolte tre gare internazionali che hanno visto protagonisti anche i binomi italiani.

Nella categoria regina CEI3*, disputata sulla distanza di 160 chilometri con 24 partenti e 13 classificati totali, l'amazzone valdostana Giorgia Pisano ha conquistato l'ottavo posto in sella a Zagaia dei Laghi alla media di 14,80 km/h, seguita al nono posto da Melinda Chiola con Girolle Armor a 14,20 km/h. Per il binomio targato Equi.Libres du Mont Blanc si tratta dell'ennesima conferma di tenacia e continuità ad alti livelli.

I successi nella tappa di Cavaglià

Grandi soddisfazioni per l'endurance valdostano sono arrivate anche dalla prova disputata nel fine settimana a Cavaglià, appuntamento valido per il Campionato Valdostano della disciplina.

Nella categoria CEN B di 81 chilometri la giovane amazzone Amélie Garin, anch'essa portacolori dell'Equi.Libres du Mont Blanc, ha ottenuto un ottimo terzo posto in sella a Santiago El Shaqab. La prestazione si è distinta per un'accurata gestione del tracciato, mantenuta con ritmo costante e grande sintonia nel binomio, consentendo all'atleta di salire sul podio e incamerare punti preziosi in ottica campionato.

A completare le note positive della trasferta a Cavaglià è arrivato il terzo posto ottenuto da Italo Travostino in sella a Mombasa Bosana, portacolori del Circolo Ippico San Maurizio, impegnato nella categoria Debuttanti.