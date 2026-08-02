Consorti e Correddu partono forte al Jumping Torgnon, oggi il Gran Premio finale

L'ultimo fine settimana del Jumping Torgnon 2026 si è aperto nel segno di Giovanni Consorti e Francesco Correddu, grandi protagonisti delle prove Gold del concorso nazionale di salto ostacoli A***. I due cavalieri si sono spartiti le vittorie tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, arrivando da favoriti al Gran Premio conclusivo in programma oggi, domenica 2 agosto, con partenza prevista intorno alle 13.15. La prova più attesa dell'undicesima edizione metterà in palio un montepremi di 10.000 euro e il prestigioso trofeo Cervino Ski Paradise.

La prima giornata ha visto brillare Giovanni Consorti nella C130 di venerdì. Il cavaliere toscano ha conquistato la vittoria in sella a Precieuse Optima con un percorso netto chiuso in 59"17, tornando poi sul podio con il terzo posto ottenuto insieme a Kilimanjaro LZ Z (61"01). Tra le due prestazioni di Consorti si è inserito Francesco Correddu, secondo con Look At Me grazie a uno "zero" in 60"11.

Correddu si è poi preso la scena nella C135, confermando l'ottimo stato di forma già mostrato nel precedente fine settimana. Il lombardo ha dominato la gara firmando una prestigiosa doppietta: primo in sella ad Agrado con il tempo di 55"39 e secondo su Danubios in 57"82. Terza posizione per François Spinelli con Lady D (59"33).

Sabato il copione si è ribaltato, con Giovanni Consorti assoluto protagonista delle due prove Gold di giornata. Nella C135 il toscano ha portato al successo Messi E fermando il cronometro a 30"24, precedendo Davide Rotellini su Cassandra Bella (30"69) e Alessia Zufrinali con Kiardo (32"58). Nella C130 è arrivato il bis con Precieuse Optima, vincitrice in 29"34 davanti a Beatrice Monteleone su Sandro of Chin (30"76) e Stefano Sacchi con Arbella (31"83).

Tra le altre gare del weekend, nella giornata di venerdì si sono imposti Emma Rosso nella Silver C115, Leonardo Brancalion nella Silver C120, Riccardo Imperato e Gaia Alecci tra i Debuttanti, mentre nelle categorie Brevetti hanno conquistato il gradino più alto del podio Rebecca Basili (B90), Giuseppe Brero (B100), Anna Porcellotti (B105) e Lucrezia De Felice (B110).

Il programma di sabato ha invece premiato Emiliano Baracchi nella Silver C120 ed Erika Bazzani nella Silver C125. Tra i Debuttanti successi per Ludovica Quarto nella L70 e Sveva Salamina nella LB80. Nelle prove Brevetti hanno vinto Bianca Baratto nella Special B110, Cassandra Viola De Siano nella B90 a fasi, Sofia Valentina Rossi nella B100, Matilde Fornari nella B105 e Francesca Puledda nella Silver C115.

L'attenzione è ora tutta rivolta al Gran Premio conclusivo, che chiuderà l'edizione 2026 del Jumping Torgnon incoronando il vincitore della manifestazione dopo un fine settimana caratterizzato dall'alternanza al vertice tra Giovanni Consorti e Francesco Correddu.