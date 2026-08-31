Golf: Tutti i premiati tra Coppa AGIS e Trofeo Free Golf di Gressoney

È stato un fine settimana di grande fermento agonistico e forte partecipazione per il Circolo Golf Gressoney, che nei giorni scorsi ha ospitato tre distinti appuntamenti di rilievo sul proprio tracciato cittadino.

Le gare hanno visto alternarsi sui green matuziani decine di appassionati ed esperti golfisti provenienti da tutto il territorio, impegnati in avvincenti sfide a colpi di driver e putt sia nelle formule di coppia che nelle classiche gare individuali stableford.

Il lungo weekend sportivo si è aperto nella giornata di giovedì 27 agosto con la disputa della Coppa AGIS, avvincente competizione giocata con la formula 'louisiana a coppie'. A conquistare il prestigioso primo premio lordo sono stati Gianni Borroni e Gianbattista Basalini, autori di una prova impeccabile chiusa con un totale di 43 punti.

Nella classifica del netto la vittoria finale è andata alla coppia formata da Piercarlo Mugnano e Anna De Paolis (45 punti), scattati con decisione fin dalle prime buche del mattino verso le 9.15, seguiti al secondo posto da Ettore Cabiati e Virginia Viola (43 punti) e al terzo da Bernardo Bimbi e Sabina Americo (43 punti).

Il ricco palmarès della Coppa AGIS ha visto poi l'assegnazione del premio Supersenior alla coppia composta da Ruggero Pollini e Mauro Malacarne (40 punti), mentre il riconoscimento riservato alla categoria Master è andato a Marco Pellegrino e Daniela Putetto (36 punti). La speciale graduatoria per la miglior coppia mista è stata vinta da Emanuele Giacosa e Silvia Maria Vagnone con 39 punti; ad aggiudicarsi la classifica 'Amici' sono stati invece Francesca Fabiani e Mario Sorio con lo score di 43 punti.

La programmazione è poi proseguita sabato 29 agosto con l'atteso Trofeo Free Golf Hotel 2026, gara individuale disputata sulla distanza delle 18 buche stableford. La vittoria del lordo è andata a Federico Sinicato con 27 punti.

In Prima Categoria il gradino più alto del podio è stato conquistato da Federico Pennone (34 punti), che ha preceduto di misura Paolo Cerruti (33 punti).

Molto combattuta anche la Seconda Categoria, dove la vittoria è andata a Luca Barbieri con 39 punti, capace di spuntarla per il miglior score finale su Liliane Barda (39 punti).

In Terza Categoria successo per Pantaleo Morolla (25 punti) davanti a Martina Sala (21 punti).

Infine, la giornata di domenica 30 agosto ha chiuso il fitto calendario con la tradizionale Pallinata 9 buche, anch'essa giocata con formula stableford sulle buche brevi del percorso.

"È stato un fine settimana caratterizzato da un ottimo livello di gioco – hanno commentato dai vertici del circolo –, la risposta dei soci e degli ospiti conferma la grande attrattività delle nostre gare estive".

A conquistare il primo lordo della domenica è stato Paolo Colombo con 11 punti, mentre la classifica del netto ha visto il successo di Marta Rota con 22 punti, seguita al secondo posto da Federica Ascoli che ha chiuso la gara a quota 18 punti.