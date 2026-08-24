Golf: Grande partecipazione per la settimana di gare Louisiana, Pro-Am e Trofeo Alpenzù

I recenti appuntamenti sui campi da golf hanno preso il via martedì 18 agosto con la gara "Nel ricordo di Caterina", disputata con formula Louisiana a coppie su 18 buche. A conquistare il successo nel primo netto sono stati Fabio Fedi e Nicole Follioley con un punteggio di 43 punti, precedendo la coppia formata da Roberto Pedroli e Riccardo Pedroli, fermatisi a quota 42.

Il terzo netto è andato a Giancarlo Bettinelli e Pierfranco Cena con 39 punti. Tra le coppie miste, affermazione per Danilo Monaci e Maria Luisa Gatti (37 punti), che hanno superato per classifica Luigi Antonio Zucca con Daniela Angelina Isaia e il duo composto da Marco Levi e Franca Fagioli, entrambi con lo stesso punteggio. La prima coppia lady è stata conquistata da Lidia Filippone e Rosangela Bracco con 36 punti, mentre il primo premio Over 50 è stato assegnato ad Andrea Bonatti e Massimo Aglietta con 39 punti.

Venerdì 21 agosto è stata la volta della Pro-Am a squadre su 18 buche con formula Louisiana a 5. Nella classifica Lordo si è imposta la formazione guidata da Marco Guerisoli insieme a Marco Levi, Roberto Cereda, Pietro Turrinelli e Guglielmo Romano. La graduatoria del Netto ha visto invece il trionfo della squadra di Alessandro Ravizza, composta da Lorenzo Cesare, Massimo Aglietta, Isabella Frare e Franca Fagioli. Secondo posto netto per il team guidato da Manfredi Manica con Andrea Calini, Alvise Marini, Federico Calini e Maria Celeste Vettese, mentre la terza posizione è andata a Guido Arata insieme a Gianlorenzo Polese, Bernardino Paggi, Giovanni Caprioglio e Fabrizio Luparia.

Il weekend si è aperto sabato 22 agosto con il "Dab Golf Trophy 2026", gara individuale disputata su 18 buche in modalità Stableford. Filippo Bodo ha fatto suo il premio Lordo totalizzando 34 punti. Nel netto di prima categoria si è imposto Paolo Cerruti con 36 punti, seguito da Gian Franco Deledda a 27 punti. In seconda categoria il primo netto è andato a Marco Levi con 39 punti, seguito da Fabio Fedi (33 punti) e Fabio Patti (31 punti). La terza categoria ha visto un'ottima prestazione di Giovanni Alberto Tallia, vincitore con 58 punti, seguito da Lorenzo Bonatti (41 punti) e Daniela Angelina Isaia (36 punti). Il premio Ladies è andato a Stefania Calcaterra, mentre la categoria Seniores è stata vinta da Roberto Antoniotti.

Domenica 23 agosto il ciclo di gare si è chiuso con il "Trofeo Alpenzù", giocato su 18 buche con formula 4 palle. La vittoria della classifica Lorda è andata alla coppia formata da Filippo Bodo e Fabio Fedi con 32 punti. Nel primo netto si sono aggiudicati la vittoria Andrea Bonatti e Lorenzo Bonatti con un punteggio di 49 punti, staccando Federica Ascoli e Sofia Negri, seconde a 47 punti, e la coppia Giovanni Pediliggeri - Patricia Ribeiro Matos, terzi con 44 punti. Tra le coppie femminili hanno prevalso Liliane Barda e Annalisa Lorenzini con 40 punti, mentre la prima coppia mista è stata conquistata da Federico Pennone e Isabella Frare grazie a uno score di 42 punti.