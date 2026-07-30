Golf: Circuito Soldati a Biella, brillante secondo posto per Mathias Sciocchetti Bois

Continua l'estate di successi per il golf valdostano. Nella tappa del circuito "Teodoro Soldati", disputata martedì 28 luglio sul prestigioso campo del Golf Club Biella "Le Betulle", i quattro atleti rossoneri in gara si sono messi in luce con risultati di rilievo.

In evidenza ancora una volta Mathias Sciocchetti Bois. Il diciassettenne tesserato per il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses ha conquistato il secondo posto assoluto nella classifica del lordo, chiudendo le 18 buche con un totale di 75 colpi (+2 sul par del campo). La gara è stata vinta da Edoardo Mercuri (Bogogno) con 71 colpi, mentre sul terzo gradino del podio si è accomodato Danyl Tondina (Bogogno) a quota 77.

Buone notizie anche dagli altri valdostani in tabellone: