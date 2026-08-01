Golf: Muzi Falconi e Fiabane fanno esperienza tra i migliori talenti del Nord Ovest al Trofeo Federale Under 16

Nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 luglio, il campo piemontese ha ospitato la competizione federale riservata agli Under 16, disputata sulla distanza di 36 buche. Tra i protagonisti figuravano anche due giovani valdostani: il 15enne Federico Muzi Falconi, tesserato per il Royal Park I Roveri, e il 12enne Federico Fiabane, portacolori del Golf Club Aosta Brissogne.

Ad aggiudicarsi il torneo è stato Tommaso Falla, anche lui del Royal Park I Roveri, autore di una prestazione di livello eccellente. Il giovane ha chiuso i due giri con 126 colpi complessivi (61-65), terminando a -10 rispetto al par del campo e rimanendo in entrambe le giornate nettamente al di sotto dei 68 colpi del par. A completare il podio sono stati i due giocatori del Golf Club Bogogno, Edoardo Mercuri, secondo con 131 colpi (69-62), ed Edoardo Frigerio, anch'egli a quota 131 (67-64).

Per i due rappresentanti valdostani il risultato assume soprattutto il significato di un'importante esperienza formativa. Federico Muzi Falconi ha disputato due prove praticamente identiche, chiudendo entrambi i giri in 77 colpi per un totale di 154, piazzamento che gli è valso la 22ª posizione finale. Federico Fiabane, tra i più giovani dell'intera manifestazione, ha invece concluso il primo giro in 78 colpi e il secondo in 87, totalizzando 165 colpi complessivi e classificandosi al 33° posto.

Al di là della classifica, la partecipazione a un appuntamento federale di questo livello rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dei giovani golfisti valdostani. Il confronto con i migliori talenti del Nord Ovest consente infatti di accumulare esperienza agonistica, misurare il proprio livello tecnico e acquisire quella maturità competitiva indispensabile per affrontare le future sfide del circuito giovanile nazionale. Per il movimento golfistico della Valle d'Aosta, la presenza di giovani atleti in competizioni di questo prestigio conferma la vitalità di un settore che continua a investire nella formazione e nello sviluppo delle nuove generazioni.