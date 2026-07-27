Golf. Mathias Sciocchetti Bois e Federico Fiabane alla grande nel Circuito Soldati

Grandi soddisfazioni ai giovani talenti del golf valdostano, protagonisti di una prova di altissimo livello nella tappa del circuito Teodoro Soldati, disputata sulle buche del Golf Club Castelconturbia, nel novarese.

Il diciassettenne Mathias Sciocchetti Bois, portacolori del Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses e residente a La Salle, ha realizzato il miglior risultato di giornata chiudendo con 74 colpi, alla pari con Danyl Tondina del Golf Club Bogogno. Per stabilire il vincitore si è reso necessario uno spareggio al cardiopalma, arrivato fino alla terza buca: il giovane valdostano ha messo a segno uno splendido birdie, ovvero un colpo sotto il par della buca, ma il rivale piemontese si è superato conquistando la vittoria finale grazie a un eagle, due colpi sotto il par.

Oltre al primo posto ex aequo di Sciocchetti Bois, la trasferta novarese ha visto brillare anche l'aostano Federico Muzi Falconi del Royal Park I Roveri. Con un totale di 76 colpi, a soli due colpi di distanza dalla vetta, il giocatore ha terminato la propria gara in una positiva quarta posizione, sfiorando il podio. A completare l'ottimo bilancio della spedizione valdostana si è aggiunto il giovanissimo Federico Fiabane di Gressan, atleta del Golf Club Aosta Brissogne, che si è classificato al quattordicesimo posto assoluto conquistando con autorità il successo nella categoria riservata agli under 12.

Nelle stesse giornate la scena è stata occupata anche dalle prestazioni di Alessandro Subet, diciottenne di Charvensod in forza al Golf Club del Cervino. Il giovane si è messo alla prova dal 22 al 24 luglio nel prestigioso Trofeo Umberto Cristiani, evento disputato sulle buche del Golf Club Arzaga nel bresciano di fronte ad avversari di grandissimo spessore. La competizione ha visto il trionfo di Gabriele Carminati del Bergamo con uno straordinario punteggio complessivo di 204 colpi (12 sotto il par), davanti ad Alberto Brunelli con 206 e a Nicolò Taiola con 207.

Per Subet il primo grande traguardo è stato superare il taglio iniziale e garantirsi l'accesso al terzo e conclusivo giro sulle 18 buche, obiettivo centrato dopo i primi due giri chiusi entrambi a 81 colpi. Nella giornata finale di venerdì, mantenendo una notevole costanza con un giro conclusivo da 82 colpi, il golfista valdostano ha recuperato diverse posizioni in classifica, chiudendo la sua avventura in quarantasettesima piazza con un totale di 244 colpi.