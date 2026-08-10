Golf, i risultati dei tre trofei disputati al circolo

Si sono svolte la scorsa settimana presso il circolo tre competizioni di golf, disputate nelle giornate di martedì 4, sabato 8 e domenica 9 agosto.

Martedì 4 agosto si è disputato il VI Trofeo Giuseppe Manganone, gara su 18 buche in formula Louisiana a coppie. Il primo posto nel lordo è stato conquistato da Lauro Bionaz e Giorgio Grosjean, con 35 punti. Nel netto si sono imposte Caterina Bo e Cecilia Torchio, con 40 punti. La classifica della coppia mista ha visto il successo di Francesco Maggio e Giulia Maggio, con 38 punti, mentre il premio lady è stato assegnato a Federica Ascoli e Sofia Negri, con 34 punti.

Sabato 8 agosto è stata la volta del VIII Trofeo Mario Miglietta, disputato sulla distanza di 18 buche in formula Stableford. Il lordo è stato vinto da Filippo Bodo, con 34 punti. In prima categoria, il primo netto è andato a Fabio Fedi, con 39 punti, seguito da Marco Bisagni con 38 punti. In seconda categoria, il primo netto è stato conquistato da Andrea Scarienzi, con 45 punti, davanti a Daniela Angelina Isaia, con 42 punti. Il premio lady è stato assegnato a Liliane Barda, con 41 punti, mentre il premio senior è andato ad Andrea Laurent, con lo stesso punteggio.

Domenica 9 agosto si è disputato il Trofeo Comune di Gressoney, anch’esso su 18 buche in formula Stableford. Filippo Bodo ha conquistato nuovamente il primo posto nel lordo, questa volta con 32 punti. In prima categoria il primo netto è stato vinto da Pierfranco Cena, con 41 punti, seguito da Fabio Fedi con 38 punti. In seconda categoria si è imposto Tommaso Nebuloni, con 46 punti, davanti a Daniela Angelina Isaia, con 45 punti. Il premio lady è stato assegnato ad Annalisa Lorenzini, con 33 punti, mentre il premio senior è andato a Marco Levi, con 39 punti.

Le tre giornate hanno così completato il programma delle competizioni disputate presso il circolo nella settimana dal 4 al 9 agosto.