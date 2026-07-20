Golf, weekend di gare al circolo: assegnati il XXIX Trofeo Lello Simoni e il Trofeo C.R.E.R. Enti Locali

Fine settimana all'insegna del golf presso il circolo, dove sabato 18 e domenica 19 luglio si sono svolte due competizioni che hanno visto la partecipazione dei soci impegnati in formule di gioco differenti.

Ad aprire il weekend è stato il XXIX Trofeo Lello Simoni, disputato sabato con formula louisiana a coppie. Il premio lordo è stato conquistato da Valter Cesare e Pietro Cesare con 29 punti.

Nella classifica netto si sono imposti Pierfranco Cena e Andrea Scarienzi con 39 punti, davanti a Tiziano Capello e Maria Grazia Montrasio, secondi con 36 punti. Il premio riservato alla coppia mista è andato a Marco Pellegrino e Daniela Putetto con 36 punti, mentre il premio Lady è stato assegnato ad Annalisa Lorenzini e Patricia Ribeiro Matos, anch'esse con 36 punti.

Domenica 19 luglio è stata invece la volta del Trofeo C.R.E.R. Enti Locali, disputato sulla distanza di 18 buche stableford.

Il premio lordo è stato vinto da Luca Pressendo con 33 punti. In prima categoria il primo netto è andato a Fabio Perino con 35 punti, seguito da Federico Sinicato con 34 punti.

In seconda categoria il primo netto è stato conquistato da Valerio Baltera con 39 punti, mentre il secondo netto è stato assegnato a Maria Grazia Montrasio, anch'essa con 39 punti.

Il premio Senior è stato vinto da Pierfranco Cena con 39 punti, mentre il riconoscimento Lady è stato conferito ad Annalisa Lorenzini con 35 punti. Il premio C.R.E.R. è stato infine assegnato a Giuliano Corselli, autore di un punteggio di 37 punti.