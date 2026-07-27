Golf. Tanti protagonisti sui percorsi di gara nei tornei di fine luglio

Ad aprire il programma è stata la Gara della fontina disputata giovedì 23 luglio, una formula louisiana a coppie sulla distanza di 9 buche. Ad aggiudicarsi il primo lordo sono stati Giuseppe Zumaglino e Marino Bortot con un totale di 18 punti. Il primo netto è andato alla coppia formata da Francesco Cordera e Anna Occleppo con 22 punti, staccando per un miglior computo finale Gianmario De Giuli Botta e Valeriano Picollo, giunti secondi a pari punteggio. Il premio speciale riservato agli ospiti è stato consegnato a Federico Sinicato e Bianca Sinicato con 18 punti, mentre l'affermazione nella categoria lady ha visto trionfare Francesca Biondi e Carla Bagnasco con 12 punti.

Sabato 25 luglio l'attenzione si è spostata sul Trofeo Club House by Jean Carbonelli, gara individuale sulle 18 buche con formula stableford. Roberto Vilbrand si è imposto nella classifica lordo conquistando 26 punti. In prima categoria il gradino più alto del podio per il primo netto è andato a Giovanni Tallia con 30 punti, seguito in seconda posizione da Domenico Pellicone con 29 punti e al terzo posto da Federico Sinicato con lo stesso punteggio. In seconda categoria exploit di Francesco Maggio che ha vinto il primo netto con un ottimo score di 42 punti, precedendo Maria Grazia Montrasio, seconda a quota 37, e Pierfranco Cena, terzo con 31 punti. Grande equilibrio anche in terza categoria, dove Andrea Scarienzi ha fatto suo il primo netto con 40 punti, seguito da Anna Puccio con 33 punti e da Giovanni Alberto Tallia, terzo con 28 punti. Tra i premi speciali, Corrado Laviosa ha conquistato il riconoscimento come miglior senior con 29 punti, mentre Graziella Ferrari ha vinto il premio lady firmando 23 punti.

La tre giorni di gare si è chiusa domenica 26 luglio con il Lion's CGO, importante manifestazione pro-cani guida disputata sempre sulle 18 buche stableford. La vittoria della classifica lordo è andata a Filippo Bodo con 27 punti. Nella prima categoria netto si è affermato Paolo Gubernati con 24 punti, davanti a Benedetta Casetti che si è piazzata seconda con 22 punti. In seconda categoria il primo netto è stato conquistato da Andrea Bonatti con 38 punti, seguito a breve distanza da Giuseppe Rolle a quota 37. La terza categoria ha visto il successo di Carlo Francesco Belloni con 34 punti, medesimo punteggio ottenuto da Annalisa Lorenzini che ha chiuso in seconda posizione. Ricchissima la serie dei premi di categoria: il titolo senior è andato a Gianluca Martinengo con 34 punti, mentre il premio lady è stato assegnato a Mara Grazia Montrasio con il medesimo punteggio. Il premio speciale riservato ai soci Lions è andato a Giuseppe Casetti con 33 punti, mentre i titoli master senior sono stati vinti rispettivamente da Andrea Bodo al maschile con 34 punti e da Anna Puccio al femminile con 31 punti.