Golf: Il valdostano Federico Fiabane in evidenza nel circuito Soldati

Ad imporsi, con un colpo sotto il par del campo, chiudendo le 18 buche in 71 colpi, è stato Edoardo Mercuri (Bogogno) che ha vinto l’appuntamento precedendo Filippo Torchio (GC Città d’Asti) che con 72 si è guadagnato la seconda posizione. Hanno condiviso il terzo gradino del podio, con 74 colpi, Leonardo Monti (Rapallo) e Gregorio Nadalin (Royal Park).

In gara, unico valdostano, il 12enne Federico Fiabane (Golf Club Aosta Brissogne) che si è distinto piazzandosi al 24esimo posto della classifica generale del lordo, con 84 colpi, ma quarto tra gli under 12 in gara. Molto ben distribuita la prova del giovane golfista di Gressan che ha completato le prime nove buche in 42 colpi, stesso identico risultato delle seconde.

I prossimi appuntamenti, fuori regione, per i giovani golfisti valdostani seguiti dalla delegazione valdostana della Federgolf sono: Martedì 21 Luglio Alessandro Subet e Federico Fiabane saranno in gara a Biella per la tappa del circuito "Teodoro Soldati". Il giorno seguente, mercoledì 22, trasferta nel bresciano per Alessandro Subet che ad Arzaga è iscritto alla tre giorni del circuito nazionale federale (54 buche). Sabato 25 luglio, ancora protagonista Federico Fiabane che nel novarese, al GC Castelconturbia ritorna protagonista nella tappa del circuito "Teodoro Soldati".