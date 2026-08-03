Golf, il Circolo ospita il Trofeo GANT by Monique e il XXII Memorial Luciano Fedi For Arké: tutti i vincitori del weekend

Fine settimana di gare al circolo, che ha ospitato due appuntamenti del calendario golfistico con la partecipazione di numerosi giocatori.

Sabato 1° agosto si è disputato il Trofeo GANT by Monique, gara su 18 buche Stableford. Ad aggiudicarsi il primo lordo è stato Lorenzo Cesare con 36 punti.

In prima categoria il primo netto è andato a Fabio Fedi con 39 punti, seguito da Francesco Maggio, secondo netto con 38 punti.

In seconda categoria il primo netto è stato conquistato da Daniele Pittatore con 41 punti, davanti a Silvano Rissio, secondo netto con 39 punti.

Il premio senior è stato assegnato ad Alessandro Girelli con 38 punti, mentre il premio lady è stato vinto da Serena Mosca con 39 punti.

Domenica 26 luglio si è invece svolto il XXII Memorial Luciano Fedi For Arké, gara su 18 buche louisiana a coppie.

Il primo lordo è stato conquistato dalla coppia composta da Sandro Laval e Rosella Grange con 37 punti.

Il primo netto è andato ad Andrea Laurent e Stefano Serugeri con 47 punti, davanti a Giulio Girivetto e Danilo Girivetto, secondi con 45 punti.

Al terzo posto si sono classificati Filippo Bodo e Andrea Bodo con 40 punti.

Il riconoscimento riservato alla coppia mista è stato assegnato a Liliane Barda e Andrea Scarienzi, anch'essi con 40 punti.