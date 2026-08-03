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GOLF | 03 agosto 2026, 10:14

Golf, il Circolo ospita il Trofeo GANT by Monique e il XXII Memorial Luciano Fedi For Arké: tutti i vincitori del weekend

Le gare disputate nel fine settimana hanno premiato i migliori nelle diverse categorie della competizione individuale e della louisiana a coppie.

Nella foto da sx a dx (Trofeo GANT by Monique): Silvano Rissio, Monique Linty (Sponsor), Serena Mosca, Pittatore Daniele, Francesco maggio, Lorenzo Cesare, Alessandro Girelli, Fabio Fedi.

Nella foto da sx a dx (Trofeo GANT by Monique): Silvano Rissio, Monique Linty (Sponsor), Serena Mosca, Pittatore Daniele, Francesco maggio, Lorenzo Cesare, Alessandro Girelli, Fabio Fedi.

Fine settimana di gare al circolo, che ha ospitato due appuntamenti del calendario golfistico con la partecipazione di numerosi giocatori.

Sabato 1° agosto si è disputato il Trofeo GANT by Monique, gara su 18 buche Stableford. Ad aggiudicarsi il primo lordo è stato Lorenzo Cesare con 36 punti.

In prima categoria il primo netto è andato a Fabio Fedi con 39 punti, seguito da Francesco Maggio, secondo netto con 38 punti.

In seconda categoria il primo netto è stato conquistato da Daniele Pittatore con 41 punti, davanti a Silvano Rissio, secondo netto con 39 punti.

Il premio senior è stato assegnato ad Alessandro Girelli con 38 punti, mentre il premio lady è stato vinto da Serena Mosca con 39 punti.

Domenica 26 luglio si è invece svolto il XXII Memorial Luciano Fedi For Arké, gara su 18 buche louisiana a coppie.

Il primo lordo è stato conquistato dalla coppia composta da Sandro Laval e Rosella Grange con 37 punti.

Il primo netto è andato ad Andrea Laurent e Stefano Serugeri con 47 punti, davanti a Giulio Girivetto e Danilo Girivetto, secondi con 45 punti.

Al terzo posto si sono classificati Filippo Bodo e Andrea Bodo con 40 punti.

Il riconoscimento riservato alla coppia mista è stato assegnato a Liliane Barda e Andrea Scarienzi, anch'essi con 40 punti.

Red

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