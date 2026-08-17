Quattro gare al circolo: tutti i risultati della settimana dall’11 al 16 agosto

Una settimana di gare ha visto protagonisti i giocatori del circolo, impegnati in quattro competizioni disputate tra martedì 11 e domenica 16 agosto. Di seguito tutti i risultati delle gare e i premi assegnati.

Martedì 11 agosto si è disputata la Birra Kühbacher International Pairs 2026. Il primo lordo è stato vinto da Andrea Gatti e Andrea Bonatti con 36 punti. Il primo netto è stato conquistato da Marco Benadì e Roberto Benadì con 43 punti, seguiti da Francesco Maggio e Giulia Maggio con 42 punti. Il premio per la coppia mista è andato a Luigi Antonio Zucca e Lidia Filippone con 40 punti.

Venerdì 14 agosto è stata la volta del Rattone di Legno, con formula Louisiana a 4. Il premio lordo è stato vinto dalla squadra composta da Bodo Filippo, Bodo Andrea, Coda Massimo e Ribeiro Matos Patricia con 44 punti. Il primo netto è stato invece conquistato da Gervaso Paolo, Contardi Lucio, Lardini Lucia e Isaia Daniela Angelina con 59 punti.

Sabato 15 agosto si è svolta la Proshop Cup, sulla distanza di 9 buche Stableford. Il premio lordo è stato assegnato a Filippo Bodo con 13 punti. Il primo netto è stato vinto da Giovanni Alberto Tallia con 26 punti, seguito da Marco Levi con 19 punti. Terzo netto per Giulio Girivetto, con 19 punti. Il premio Lady è andato a Isaia Daniela Angelina con 18 punti, mentre il premio Senior è stato conquistato da Franco Turri, con lo stesso punteggio.

Domenica 16 agosto la settimana di gare si è conclusa con la Fido’s Cup, disputata con formula Louisiana a coppie. Il primo lordo è stato vinto da Massimo Stesina e Paolo Maza con 39 punti. Il primo netto è stato conquistato da Filippo Bodo e Giovanni Pediliggieri con 42 punti, seguiti da Antonella Canessa e Fabiola Bracci con 41 punti. Il terzo netto è andato a Roberto Omenetto e Leonardo Mattai Del Moro con 39 punti.

La prima coppia mista è stata quella composta da Fabio Fedi e Alessandra Majorana, con 37 punti, mentre il premio Fido’s Friends è stato assegnato a Pierfranco Cena e Christian Luders con 39 punti.