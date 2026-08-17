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GOLF | 17 agosto 2026, 13:11

Quattro gare al circolo: tutti i risultati della settimana dall’11 al 16 agosto

Dalla Birra Kühbacher International Pairs 2026 alla Fido’s Cup, ecco le classifiche delle competizioni disputate nei giorni scorsi

Nella foto da sx a dx : Paolo Maza, Massimo Stesina, Antonella Canessa, Fabiola Bracci, Christian Luders, Pierfranco Cena, Alessandra Majorana, Fabio Fedi, Corrando Laviosa (davanti), Filippo Bodo, Giovanni Pediliggieri, Franca Fagioli (davanti), Leonardo Mattai Del Moro, Roberto Omenetto, Isabella Frare (sponsor) e Francesca Masnata.

Nella foto da sx a dx : Paolo Maza, Massimo Stesina, Antonella Canessa, Fabiola Bracci, Christian Luders, Pierfranco Cena, Alessandra Majorana, Fabio Fedi, Corrando Laviosa (davanti), Filippo Bodo, Giovanni Pediliggieri, Franca Fagioli (davanti), Leonardo Mattai Del Moro, Roberto Omenetto, Isabella Frare (sponsor) e Francesca Masnata.

Una settimana di gare ha visto protagonisti i giocatori del circolo, impegnati in quattro competizioni disputate tra martedì 11 e domenica 16 agosto. Di seguito tutti i risultati delle gare e i premi assegnati.

Martedì 11 agosto si è disputata la Birra Kühbacher International Pairs 2026. Il primo lordo è stato vinto da Andrea Gatti e Andrea Bonatti con 36 punti. Il primo netto è stato conquistato da Marco Benadì e Roberto Benadì con 43 punti, seguiti da Francesco Maggio e Giulia Maggio con 42 punti. Il premio per la coppia mista è andato a Luigi Antonio Zucca e Lidia Filippone con 40 punti.

Venerdì 14 agosto è stata la volta del Rattone di Legno, con formula Louisiana a 4. Il premio lordo è stato vinto dalla squadra composta da Bodo Filippo, Bodo Andrea, Coda Massimo e Ribeiro Matos Patricia con 44 punti. Il primo netto è stato invece conquistato da Gervaso Paolo, Contardi Lucio, Lardini Lucia e Isaia Daniela Angelina con 59 punti.

Sabato 15 agosto si è svolta la Proshop Cup, sulla distanza di 9 buche Stableford. Il premio lordo è stato assegnato a Filippo Bodo con 13 punti. Il primo netto è stato vinto da Giovanni Alberto Tallia con 26 punti, seguito da Marco Levi con 19 punti. Terzo netto per Giulio Girivetto, con 19 punti. Il premio Lady è andato a Isaia Daniela Angelina con 18 punti, mentre il premio Senior è stato conquistato da Franco Turri, con lo stesso punteggio.

Domenica 16 agosto la settimana di gare si è conclusa con la Fido’s Cup, disputata con formula Louisiana a coppie. Il primo lordo è stato vinto da Massimo Stesina e Paolo Maza con 39 punti. Il primo netto è stato conquistato da Filippo Bodo e Giovanni Pediliggieri con 42 punti, seguiti da Antonella Canessa e Fabiola Bracci con 41 punti. Il terzo netto è andato a Roberto Omenetto e Leonardo Mattai Del Moro con 39 punti.

La prima coppia mista è stata quella composta da Fabio Fedi e Alessandra Majorana, con 37 punti, mentre il premio Fido’s Friends è stato assegnato a Pierfranco Cena e Christian Luders con 39 punti.

Red

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