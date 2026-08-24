Mattia Castiglioni d’argento in Europa: Aosta Nuoto sul podio nei 200 farfalla

C'è una medaglia che vale più del semplice risultato sportivo. È quella conquistata da Mattia Castiglioni, atleta dell’Aosta Nuoto, capace di salire sul secondo gradino del podio europeo nei 200 metri farfalla, categoria M35, ai Campionati Europei Master 2026. A Šamorín, in Slovacchia, il nuotatore valdostano ha chiuso la prova in 2'18"88, conquistando un argento di assoluto prestigio in una manifestazione che riunisce alcuni dei migliori atleti Master del continente.

Il risultato arriva nella giornata conclusiva del programma del nuoto in vasca, che si è svolto dal 18 al 24 agosto 2026 all'interno dello spettacolare complesso x-bionic® sphere di Šamorín. I Campionati Europei Master di European Aquatics proseguono complessivamente fino al 30 agosto, coinvolgendo cinque discipline acquatiche, quattro sedi e tre città distribuite fra Slovacchia e Austria. L'edizione 2026 è inoltre la prima dei Campionati Europei Master organizzata come manifestazione autonoma e presenta una forte attenzione all'inclusione, con la partecipazione, per la prima volta, anche di atleti Master con disabilità visive, uditive, fisiche e intellettive.

In questo contesto internazionale, l'argento di Castiglioni assume un valore particolare. I 200 metri farfalla sono una delle prove tecnicamente e fisicamente più impegnative del programma natatorio: richiedono potenza, coordinazione, capacità di mantenere un ritmo elevato e, soprattutto, una gestione estremamente precisa dello sforzo nell'ultima parte della gara. Il tempo di 2'18"88 testimonia una prestazione di alto livello e consente all'atleta valdostano di aggiungere un'altra pagina importante al proprio percorso agonistico.

«Confermarsi sul podio europeo è una soddisfazione enorme e un risultato che non va mai dato per scontato», ha commentato Mattia Castiglioni, sottolineando come la medaglia sia il frutto di un lavoro costruito nel corso degli anni e del sostegno ricevuto dalle persone che lo hanno accompagnato nel percorso sportivo. L'atleta ha poi definito questo argento un nuovo punto di partenza, ribadendo la volontà di continuare a crescere e a confrontarsi ai massimi livelli della categoria Master.

Il significato del risultato, però, va oltre il singolo atleta. Castiglioni porta infatti sul palcoscenico europeo il nome di Aosta e della Valle d'Aosta, dimostrando come anche una realtà sportiva appartenente a una regione di piccole dimensioni possa esprimere atleti capaci di competere con successo in una manifestazione continentale.

I Campionati di Šamorín rappresentano del resto una vetrina di grande rilievo. La manifestazione riunisce atleti provenienti da numerosi Paesi e propone un programma articolato fra nuoto, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e pallanuoto. Il calendario del nuoto in vasca si è concentrato fra il 18 e il 24 agosto, mentre le competizioni di acque libere sono previste dal 26 al 28 agosto e quelle di pallanuoto dal 26 al 30 agosto.

Anche la scelta della sede racconta il livello della competizione. Lo x-bionic® sphere dispone di una piscina olimpica all'aperto da 50 metri, di una piscina coperta da 25 metri, oltre a strutture dedicate alla preparazione atletica, al recupero, alla riabilitazione, alla diagnostica e al supporto medico. Non si tratta dunque soltanto di una grande manifestazione amatoriale, ma di un appuntamento costruito con standard organizzativi e infrastrutturali di alto livello.

Ed è proprio qui che il movimento Master assume una dimensione interessante anche sul piano sociale. La categoria non coincide con l'idea tradizionale dello sport praticato esclusivamente in giovane età: rappresenta un modello nel quale agonismo, benessere, longevità sportiva e socialità possono convivere. Il nuoto, più di molte altre discipline, permette di proseguire l'attività competitiva anche in età adulta, mantenendo una forte componente tecnica e una dimensione internazionale. Le stesse federazioni sottolineano come il movimento Master sia rivolto sia a chi nuota per mantenersi in forma sia a chi continua a competere ad alto livello.

Per la Valle d'Aosta questo aspetto non è secondario. Investire nella cultura sportiva significa infatti costruire una comunità nella quale l'attività fisica non sia considerata soltanto una pratica riservata ai più giovani o agli atleti professionisti. Risultati come quello di Castiglioni contribuiscono a trasmettere un messaggio semplice ma potente: si può continuare a competere, porsi obiettivi ambiziosi e rappresentare il proprio territorio anche dopo i 35 anni.

C'è poi una ricaduta economica e territoriale che riguarda più in generale lo sport valdostano. Una regione come la Valle d'Aosta deve confrontarsi con la necessità di valorizzare le proprie strutture, le società sportive e il patrimonio umano che ruota attorno all'attività agonistica. Ogni atleta che raggiunge un podio internazionale diventa, indirettamente, un ambasciatore del territorio. Non è naturalmente una medaglia a determinare l'economia sportiva regionale, ma la somma di risultati, partecipazione, impianti, società, tecnici e iniziative contribuisce a creare un ecosistema nel quale lo sport può diventare anche strumento di promozione territoriale.

La vicenda di Castiglioni evidenzia inoltre il valore delle società sportive locali. Dietro un risultato internazionale non c'è mai soltanto la gara finale: ci sono allenamenti, sacrifici, programmazione, strutture, tecnici, compagni di squadra e famiglie. Il podio di Šamorín diventa quindi anche il riconoscimento di un ambiente sportivo che permette a un atleta valdostano di prepararsi e arrivare a competere contro avversari provenienti da realtà molto più grandi.

La dimensione internazionale dei Campionati 2026 rafforza ulteriormente il significato della prestazione. L'organizzazione transfrontaliera fra Slovacchia e Austria, con le sedi di Šamorín, Bratislava e Graz, rappresenta un modello nel quale lo sport diventa anche occasione di incontro fra Paesi, culture e generazioni diverse. Il motto scelto dagli organizzatori, “United by Water”, sintetizza proprio questa idea: l'acqua come elemento capace di unire competizione, partecipazione e comunità.

Per l'Aosta Nuoto, dunque, l'argento conquistato da Mattia Castiglioni è molto più di una medaglia da aggiungere all'albo dei risultati. È una conferma della capacità di una realtà sportiva valdostana di confrontarsi oltre i confini regionali e nazionali e di portare il proprio nome in una delle principali manifestazioni europee dedicate al movimento Master.

La sfida, adesso, sarà trasformare questo risultato in nuova motivazione. Per Castiglioni, come per l'Aosta Nuoto, il podio europeo può diventare non un punto di arrivo ma una piattaforma per continuare a lavorare e per coinvolgere altri atleti nel percorso agonistico. È questo, in fondo, il valore più duraturo di una medaglia: non soltanto certificare quanto si è fatto, ma dimostrare a chi viene dopo che un traguardo internazionale, anche partendo da una piccola regione alpina, è possibile.

E così, da una piscina di Šamorín, arriva anche una piccola ma significativa fotografia della Valle d'Aosta sportiva: una regione che può essere periferica rispetto ai grandi centri del movimento agonistico, ma che non deve per questo rinunciare all'ambizione di competere, crescere e farsi conoscere. L'argento di Mattia Castiglioni dice proprio questo: nello sport, come nella vita di una comunità, le dimensioni contano meno della capacità di trasformare passione, continuità e lavoro in risultati.