Aosta Nuoto sul podio a Novara: terzo posto assoluto al 40° Meeting Città di Novara

Ottimi risultati per l’Aosta Nuoto ASD al 40° Meeting di Nuoto Città di Novara, disputato domenica 10/05/2026 presso la Piscina Terdoppio di

Novara, appuntamento che ha visto impegnata l’intera squadra agonistica valdostana, dagli Esordienti B fino alla categoria Assoluti.



Gli atleti sono stati convocati dai tecnici Mattia Castiglioni, Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi, che hanno accompagnato il gruppo in una manifestazione di alto livello tecnico e molto partecipata. La società valdostana ha conquistato un prestigioso terzo posto nella classifica generale del trofeo, confermando la crescita del movimento natatorio rossonero e l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione.



Numerosi i piazzamenti di rilievo ottenuti dagli atleti dell’Aosta Nuoto, con vittorie, podi e finali in diverse categorie.



Sugli scudi Corinne Desandré, protagonista assoluta tra le Assolute femmine con la vittoria nei 50 farfalla in 29”01 e nei 50 stile libero in 27”53, oltre al secondo posto nei 100 stile libero in 1’00”24.



Grande prova anche per Matteo Espositi, vincitore nei 50 rana Assoluti maschi con il tempo di 30”69 e autore di due secondi posti nei 100

rana (1’06”52) e nei 200 rana (2’28”77).



Diversi i podi conquistati dagli atleti delle categorie giovanili. Maya Melotto Sureda ha ottenuto il secondo posto sia nei 50 stile libero Ragazze (28”82) sia nei 200 stile libero Ragazze (2’19”28). Valeria Gutu ha conquistato il secondo posto nei 100 rana Ragazze (1’21”02) e il terzo nei 50 stile libero Ragazze (29”19), oltre al terzo posto nei 50 rana Assoluti femmine in 36”03.



Tra gli Esordienti A si è distinto Gerardo Fazari, terzo nei 100 dorso in 1’15”45, mentre Francesca Chira ha conquistato il terzo posto nei 100 rana Esordienti A femmine in 1’29”45.



Importanti anche i piazzamenti di Davide Merighi, terzo nei 50 stile libero Assoluti maschi e nei 100 stile libero Assoluti, e di Pietro Cerrato, secondo nei 200 stile libero Assoluti maschi in 2’04”39.



Positive inoltre le prestazioni di tutto il gruppo squadra, con numerosi ingressi nelle prime dieci posizioni e diversi miglioramenti cronometrici che testimoniano il buon lavoro svolto in allenamento.



COMMENTO DEI TECNICI



«L’obiettivo principale della trasferta era soprattutto quello di consolidare lo spirito di gruppo e far vivere ai ragazzi un’esperienza condivisa dentro e fuori dall’impianto, più che la ricerca della prestazione a tutti i costi. La squadra sta affrontando un periodo di carichi di lavoro importanti e questo inevitabilmente si è fatto sentire in acqua. Nonostante ciò sono comunque arrivate alcune buone prestazioni individuali e, soprattutto, un risultato di squadra davvero significativo, che dà valore all’impegno e alla compattezza del gruppo», hanno commentato i tecnici Mattia Castiglioni, Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi.



La partecipazione compatta di tutte le categorie, dagli Esordienti agli Assoluti, rappresenta un segnale importante per il futuro della società, capace di coniugare crescita del vivaio e risultati di alto livello competitivo.



«Il terzo posto ottenuto a Novara rappresenta motivo di grande orgoglio per tutta la società. Vedere in vasca atleti di ogni categoria, dagli

Esordienti agli Assoluti, competere con impegno e passione è la conferma della qualità del lavoro svolto quotidianamente da tecnici, dirigenti e famiglie. Complimenti a tutti i ragazzi per i risultati ottenuti e per aver rappresentato al meglio i colori dell’Aosta Nuoto», ha commentato il presidente Paolo Fazari.

