Nuoto: Aosta Nuoto protagonista ai Regionali Assoluti: finali e ottimi riscontri cronometrici a Torino

Si chiude con un bilancio decisamente positivo la partecipazione dell'Aosta Nuoto ai Campionati Regionali Assoluti, disputati da venerdì 12 a domenica 14 giugno al Palazzetto del Nuoto di Torino. La formazione valdostana, guidata dal tecnico Edoardo Giovannetti, ha affrontato tre intense giornate di gare mettendo in mostra determinazione, crescita tecnica e numerose prestazioni di assoluto rilievo.

Per l'appuntamento regionale il tecnico ha convocato Pietro Cerrato, Matteo Espositi, Annamaria Fazari, Chloé Gerbaz, Valeria Gutu, Davide Merighi, Maya Melotto Sureda, Ismaele Procopio e Carlo Rasini, atleti che hanno difeso con impegno i colori dell'Aosta Nuoto confrontandosi con alcuni dei migliori nuotatori del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Tra i protagonisti della manifestazione spicca Matteo Espositi, autore di un eccellente fine settimana nelle gare a rana. L'atleta ha conquistato il 5° posto nella Finale B Assoluti dei 100 rana con l'ottimo tempo di 1'06"78, confermandosi poi competitivo anche nei 50 rana, dove ha chiuso al 7° posto della Finale B Assoluti fermando il cronometro in 30"57.

Grande soddisfazione anche per Valeria Gutu, che ha centrato uno dei risultati più prestigiosi della spedizione valdostana salendo sul podio nei 100 rana Ragazzi. La nuotatrice ha conquistato una brillante medaglia di bronzo grazie al tempo di 1'21"17, dimostrando qualità e personalità. Non paga del podio, è riuscita anche a qualificarsi per la Finale B Assoluti dei 50 rana, chiudendo con un ottimo 7° posto in 36"17.

Buona anche la prova di Chloé Gerbaz, che nei 100 rana Ragazzi ha conquistato l'accesso alla finale, terminando all'8° posto con il tempo di 1'26"40, confermando il costante percorso di crescita.

Da sottolineare inoltre la prestazione di Maya Melotto Sureda, protagonista nei 100 stile libero Ragazzi. Per lei è arrivato uno splendido 4° posto, sfiorando il podio per pochi centesimi grazie all'eccellente crono di 1'02"28, risultato che conferma il suo potenziale nelle gare veloci.

Nel complesso, la trasferta torinese consegna all'Aosta Nuoto un bottino ricco di finali disputate, piazzamenti di prestigio e importanti riscontri cronometrici, segnali incoraggianti del lavoro svolto durante la stagione e della continua crescita del gruppo allenato da Edoardo Giovannetti.

L'attività agonistica della società valdostana proseguirà senza soste già nel prossimo fine settimana. Dal 19 al 21 giugno sarà infatti la volta degli Esordienti A, chiamati a scendere in vasca per i rispettivi Campionati Regionali con l'obiettivo di proseguire il momento positivo vissuto dalla squadra Assoluti.